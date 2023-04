L'Inter potrebbe decidere di cambiare allenatore a fine stagione. Il percorso di Simone Inzaghi soprattutto in Champions League non avrebbe convinto e potrebbe essere sollevato dall'incarico se non dovesse raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo le ultime indiscrezioni, il nome che interesserebbe ai dirigenti milanesi sarebbe quello di Roberto De Zerbi, ora al Brighton in Premier League. Il futuro del tecnico ex Sassuolo sarebbe però legato anche alla prossima destinazione di Carlo Ancelotti. Anche la permanenza di Romelu Lukaku dipenderebbe da chi si sederà ad Appiano nel prossimo anno.

Real Madrid interessato ad Arteta

De Zerbi è legato al Brighton fino al 2026 e per liberarlo bisognerebbe pagare la clausola da circa 13 milioni di euro. Nelle ultime ore, l'allenatore sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal poiché il Real Madrid starebbe sondando Mikel Arteta come possibile erede di Carlo Ancelotti. Il tecnico ex Napoli potrebbe cambiare aria a fine stagione e accettare la corte del Brasile. In tal caso i Blancos potrebbero virare su Arteta o Pochettino mentre i Gunners ingaggiare De Zerbi. Quest’ultimo in linea con i requisiti richiesti dalla squadra londinese al comando nella classifica della Premier League.

Il prossimo allenatore fondamentale per il destino di Lukaku

Al prossimo allenatore dell'Inter potrebbe essere legato anche il futuro di Romelu Lukaku.

Il belga è ora in prestito dal Chelsea ma avrebbe già fatto intendere di voler rimanere a Milano per riscattarsi dopo una prima parte di stagione molto deludente condizionata da un infortunio complesso. Se dovesse essere ingaggiato De Zerbi, la società nerazzurra potrebbe decidere di non investire altri soldi per l'attaccante in quanto il tecnico del Brighton gioca con un sola punta.

Per questo motivo, il reparto offensivo verrebbe affidato a Lautaro Martinez.

La riserva sarebbe Edin Dzeko. Il bosniaco ha il contratto in scadenza ma potrebbe accettare un rinnovo annuale. Sarebbe dunque una scelta più vantaggiosa dal punto di vista economico che permetterebbe all'Inter di investire per calciatori che giocano in altri reparti.

Con il possibile arrivo di De Zerbi servirebbero degli esterni d'attacco che potrebbero essere finanziati dagli addii di Robin Gosens, Joaquin Correa e Denzel Dumfries. Il tedesco avrebbe richieste in Bundesliga da Wolfsburg e Bayer Leverkusen, l'argentino in Inghilterra da West Ham e Newcastle mentre l'olandese interesserebbe a squadre come Manchester United, Barcellona e Chelsea. Tutti e tre avrebbero una valutazione complessiva di circa 70 milioni di euro.