Dopo la vittoria nell'andata dei quarti di finale di Champions League dell'Inter in casa del Benfica (0-2, reti di Barella e Lukaku) la Curva Nord ha voluto esprimere alcune valutazioni su quanto accaduto con un lungo post pubblicato tramite Instagram.

La Curva Nord ha sottolineato: "Sia stato giusto dal nostro punto di vista stare vicino alla squadra e al mister, e occorre oggi più che mai continuare a farlo in vista degli obiettivi stagionali che possiamo raggiungere".

La dichiarazione della Curva Nord dell'Inter

La tifoseria organizzata nerazzurra ha voluto lasciare alcune considerazioni sulla situazione della squadra in campionato: "Siamo davvero in una situazione molto ambigua, nella quale ci troviamo in campionato a essere in una posizione che non riteniamo consona alla nostra rosa, ma poi siamo anche in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus con un ritorno aperto da disputare, e in Champions League siamo tra le migliori otto squadre d'Europa con un ottimo risultato nell'andata dei quarti".

Il comunicato continua affermando: "Questo andamento molto altalenante tra coppa e campionato dimostra che approcciando nel modo corretto e con la mentalità da Inter potevamo fare diversamente in Serie A."

La Curva Nord poi ha voluto esprimere la sua posizione su alcune decisioni prese dalla tifoseria organizzata: "La Curva Nord è cosciente dei mezzi della nostra squadra, abbiamo sempre voluto attendere prima di arrivare a conclusioni affrettate, dato che anche se in campionato non si riusciva ad ingranare, nelle altre competizioni abbiamo dimostrato il nostro valore e siamo andati avanti".

L'invito della Curva a sostenere la squadra

Secondo gli esponenti della Curva: "Non è stato semplice porre la nostra fiducia senza condizioni in alcuni momenti, ma è stato necessario per fornire quella serenità all'ambiente che ha permesso di diventare protagonisti in alcuni palcoscenici importanti.

Col senno di poi la nostra scelta di rimanere vicino alla squadra è stata corretta: non abbiamo comunque garanzie per il futuro, che potrebbe terminare con trofei ma anche con nulla di fatto".

Il comunicato si conclude con una presa di posizione forte della Curva Nord e con un invito a tutti i tifosi dell'Inter a partecipare maggiormente supportando i giocatori: "Dato che abbiamo ricevuto tante critiche durante il nostro percorso ed abbiamo visto poca fiducia nella squadra, siamo convinti davvero che da adesso in poi serva che il popolo nerazzurro si unisca omogeneamente per un solo obiettivo: trascinare i nostri ragazzi alla vittoria finale! Dobbiamo sospendere i giudizi in questo momento, dato che la squadra ha bisogno di ciascuno di noi tifosi: portiamoli insieme al trionfo".