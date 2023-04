La stagione dell'Inter è nel suo periodo più caldo. I nerazzurri hanno appena battuto 2-0 il Benfica al Da Luz e sono a un passo dalla conquista di un posto nella semifinale di Champions League in cui, in caso di qualificazione, incontrerebbero una tra Milan e Napoli. I fronti aperti però non finiscono qui, mister Inzaghi deve centrare anche il piazzamento tra le prime quattro in Serie A, al momento è quinto a meno uno dal Milan, ed è anche in corsa in Coppa Italia dove può andare in finale nel caso in cui dovesse eliminare la Juventus.

Intanto non mancano le indiscrezioni societarie: nelle ultime ore è iniziata a circolare l'indiscrezione di un presunto interesse per il club nerazzurro da parte di Andrea Radizzani.

Cessione Inter, la possibile offerta di Radrizzani

Il campo tiene occupati i pensieri di squadra e staff, ma nelle ultime ore sono uscite indiscrezioni importanti anche a livello societario. Secondo una fonte molto autorevole in ambito finanziario come Bloomberg, Andrea Radrizzani sarebbe interessato all'acquisto dell'Inter. Al momento l'imprenditore italiano è il proprietario del Leeds, società che lui stesso ha riportato in Premier League. Prima di provare la scalata all'Inter Radrizzani dovrebbe vendere le sua azioni proprio del Leeds, un totale del 49%, agli investitori che sono proprietari della squadra di Football americano dei San Francisco 49ers i quali detengono già il 44% delle azioni.

L'accordo sarebbe vicino ma dovrebbe essere ratificato solo in caso di permanenza in Premier League dello stesso Leeds, ed qui che potrebbe arrivare il problema perché la formazione al momento ha solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Tutto in bilico insomma, almeno fino alla fine del campionato inglese, ma intanto circolano rumors sulla voglia di Radrizzani di acquistare l'Inter da Steven Zhang.

L'italiano non sarebbe però l'unico soggetto interessato. Nelle ultime settimane infatti si sarebbe fatto avanti anche il fondo del Bharein Investcorp che in passato si era avvicinato al Milan senza però riuscire ad acquistare la società rossonera. Ora ci prova con l'altra sponda di Milano, sperando magari di avere maggiore fortuna.

Intanto rumor sul futuro della panchina nerazzurra

Campo e non solo, sono giorni caldissimi in casa Inter con un occhio anche già rivolto alla prossima stagione. Simone Inzaghi potrebbe valutare l'addio a fine stagione, soprattutto se non dovesse centrare uno dei piazzamenti in Champions League in campionato.

Per il successore sono stati fatti diversi nomi, Roberto De Zerbi sarebbe il preferito, ma c'è anche la candidatura di Thiago Motta che sta facendo bene a Bologna ed è uno degli eroi del Triplete del 2010 da calciatore.