Secondo le ultime indiscrezioni di mercato della Gazzetta dello Sport Antonio Conte potrebbe far ritorno in Serie A nella prossima stagione. Il tecnico pugliese va in scadenza a giugno con il Tottenham e il suo nome potrebbe tornare di moda per entrambe le squadre di Serie A che ha già allenato in passato, ossia Juventus e Inter, qualora dovessero decidere di chiudere anticipatamente i rapporti rispettivamente con Massimiliano Allegri e con Simone Inzaghi al termine di questa stagione.

Possibile il ritorno di Conte in Serie A: piacerebbe a Juventus e Inter

La Juventus in caso di esonero a giugno di Massimiliano Allegri (che al momento ha un contratto fino al giugno 2025 a circa 7 milioni di euro netti a stagione) potrebbe guardarsi attorno per ingaggiare un nuovo tecnico. Fra i nomi che circolano ci sono quelli di Igor Tudor e di Zinedine Zidane, ma anche quello di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese in queste ore è stato però accostato anche all'Inter, qualora il club nerazzurro decidesse di chiudere anzitempo il rapporto con Simone Inzaghi (che ha un contratto in vigore fino al giugno 2024).

In entrambi i casi si tratterebbe di un eventuale ritorno, visto che Conte ha allenato la Juventus dal 2011 al 2014 e poi l'Inter dal 2019 al 2021.

Ci sarebbe anche la possibilità che Antonio Conte - la cui conferma al Tottenham pare al momento improbabile - decida di rimanere fermo per una stagione o che possa valutare un'altra avventura su una panchina di un campionato straniero.

Il mercato di Juventus e Inter

Sia i bianconeri che i nerazzurri dovranno attivarsi a giugno anche per quanto riguarda il mercato dei calciatori.

In casa Inter c'è da capire il futuro professionale di Romelu Lukaku, che è in prestito dal Chelsea. Lascerà l'Inter a parametro zero il difensore Milan Skriniar, che ha già un'intesa contrattuale con il Paris Saint Germain a partire dalla stagione 2023-2024. Non dovrebbe rimanere neanche Stefan de Vrij, pure lui in scadenza di contratto.

Il centrale olandese piacerebbe anche alla Juventus, che potrebbe ingaggiarlo a parametro zero nel Calciomercato estivo.

La Juventus valuta rinforzi anche sulle fasce difensive. Potrebbe arrivare uno fra Alejandro Grimaldo del Benfica e Carlos Augusto del Monza per la corsia sinistra, per quella destra invece piace molto Emil Holm, giocatore dello Spezia valutato circa 10 milioni di euro dalla società ligure.