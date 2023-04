Nelle scorse ore Stefano Impallomeni e Massimo Bonanni hanno parlato ai microfoni di TMW Radio del periodo complicato che sta attraversando Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus.

Del classe 2000 e delle sue condizioni fisiche ha parlato inoltre il giornalista di Sky Sport Massimo Aghemo.

Impallomeni su Vlahovic: 'Paga il fatto di avere un carattere troppo nervoso'

L'ex calciatore ed ora giornalista Stefano Impallomeni ha parlato nelle scorse ore TMW Radio della Juventus e del momento che sta vivendo Dusan Vlahovic: “Vlahovic una meteora?

Non scherziamo. Non so se sta bene a Torino o meno. Paga per me il fatto di avere un carattere nervoso e si vede. La frenesia non lo aiuta. Per me è fortissimo. Oggi dà un punto di riferimento al marcatore centrale, dovrebbe aiutarsi nei movimenti e darsi una mano sotto l'aspetto emotivo. Un centravanti importante gioca bene con la squadra e lui deve imparare questo”.

Impallomeni ha poi voluto concludere il suo intervento a TMW Radio parlando della partita di Champions League che dovrà affrontare questa sera l'Inter contro il Benfica: l’ex calciatore ha sottolineato come la compagine nerazzurra dovrà ritrovare soprattutto una convinzione mentale e quella via del gol che sembrerebbe avere smarrito nelle ultime settimane.

Bonanni su Vlahovic: 'Ha delle colpe ma per me è penalizzato'

Di Dusan Vlahovic e del momento complicato che sta attraversando con la maglia della Juventus ha voluto parlare anche Massimo Bonanni.

L'ex calciatore intervenuto nelle scorse ore a TMW radio ha detto del centravanti classe 2000: “Per me è penalizzato. Non sta rendendo anche per colpe sue ultimamente, ma per me per come è strutturata la Juve dovrebbe fare di più.

Oggi è palla a Di Maria, dovrebbe fare qualcosa di più in termini di gioco e mettere più davanti al portiere il proprio attaccante”.

Bonanni ha poi parlato della partita tra l'Inter ed il Benfica che si giocherà questa sera a San Siro affermando come il risultato del match potrebbe essere decisivo per la permanenza sulla panchina dei nerazzurri anche nel prossimo anno di Simone Inzaghi.

Aghemo sulle condizioni di Vlahovic: 'La caviglia non si è gonfiata, potrebbe essere convocato da Allegri per la coppa'

Di Dusan Vlahovic ha parlato infine anche il giornalista Massimo Aghemo che ai microfoni di Sky Sport ha dato un aggiornamento sulle condizioni fisiche dell’attaccante serbo: “Su Dusan Vlahovic c'è un aggiornamento: abbiamo raccontato di questa leggera distorsione, la caviglia sta meglio, non si è gonfiata. Tanto è vero che non stati necessari controlli e altri esami supplementari. Il giocatore ha provato anche a fare qualcosa sul campo. Questo significa che a 48 ore di distanza c'è speranza per averlo almeno tra i convocati”.