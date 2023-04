In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica [VIDEO], il Presidente dell'Inter Steven Zhang ha deciso di telefonare a Simone Inzaghi per esprimere la propria vicinanza e caricare la squadra in vista del match.

Le telefonate di Steven Zhang alla squadra

Il Presidente nerazzurro Steven Zhang è ben cosciente dell'importanza di un'eventuale qualificazione alla semifinale di Champions League, sia sotto il profilo storico sia sotto il lato economico.

Arrivato al quarto anno della sua gestione all'Inter, Steven Zhang potrebbe entrare nella storia del club definitivamente, dopo lo scudetto conquistato con Antonio Conte e le Coppe nazionali raccolte nelle ultime stagioni; l'ingresso in una semifinale di Champions League è di fatti riuscito solo ad altri tre presidenti dell'Inter in tutta la storia.

Zhang potrebbe entrare nell'olimpo nerazzurro dunque insieme ad Angelo Moratti, Ivanoe Fraizzoli e Massimo Moratti, gli unici ad essere arrivati fino a questo punto nella competizione internazionale.

Per motivare al meglio la squadra e far sentire la sua vicinanza, il Presidente nerazzurro ha chiamato dunque l'allenatore Simone Inzaghi, mostrando la sua passione e ricordando l'importante obiettivo da raggiungere.

Steven Zhang non ha voluto presenziare fisicamente alla Pinetina ad Appiano Gentile nell'allenamento di rifinitura della vigilia per non porre ulteriore pressione al gruppo squadra, ma ha preferito telefonare non solo al mister ma anche ai giocatori.

Steven Zhang telefona ai giocatori

Dopo la telefonata all'allenatore Simone Inzaghi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno nerazzurro ha voluto telefonare anche ad alcuni componenti della rosa: Steven Zhang avrebbe così sentito Lautaro Martinez, con il quale ha un ottimo rapporto anche personale oltre che professionale.

La giovane età del Presidente nerazzurro lo avvicina ulteriormente ai giocatori: Zhang avrebbe sentito anche Edin Dzeko, Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu, con i quali normalmente intrattiene conversazioni per valutare la situazione dello spogliatoio e le condizioni personali dei giocatori.

Il passaggio del turno porterebbe nelle casse nerazzurre circa 25 milioni di euro, tra market pool, botteghino e Premio Uefa; nel frattempo lo stadio di San Siro si prospetta tutto esaurito con un incasso record di circa 8 milioni di euro di incasso a fronte degli oltre 73mila spettatori pronti a sostenere i nerazzurri questa sera.