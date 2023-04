La squadra dell'Inter stava preparando l'importante ultimo allenamento collettivo nella vigilia del match di Champions League contro il Benfica di mercoledì 19 aprile quando improvvisamente durante il torello di riscaldamento gli animi si sono scaldati troppo ed è scoppiata una discussione tra il portiere nerazzurro Andrè Onana ed il centrocampista croato Marcelo Brozovic.

La discussione litigata durante l'allenamento

La giornata di domani sarà fondamentale per il prosieguo del percorso europeo dei nerazzurri che dovranno affrontare il Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo la vittoria dell'andata per 0-2 con reti di Nicolò Barella e Romelu Lukaku.

I nerazzurri scenderanno in campo alle 21.00 in un San Siro che si preannuncia tutto esaurito e questo potrebbe creare aspettative e tensione all'interno della compagine nerazzurra.

Nell'allenamento della vigilia, cominciato con il solito torello per scaldare i muscoli, gli animi però si sono scaldati forse troppo e due giocatori hanno perso la calma e litigato tra loro; durante uno scambio di passaggi, Andrè Onana per recuperare velocemente il pallone è entrato con troppo forza e cattiveria sul centrocampista croato Marcelo Brozovic, che dapprima ha solamente passato il pallone con rapidità, per poi reagire con qualche parola all'indirizzo del compagno di squadra.

Il portiere nerazzurro non si sarebbe fatto pregare per rispondere immediatamente al compagno alterato dal nervosismo; Andrè Onana si è girato verso il centrocampista ed ha iniziato a provocarlo con ulteriori parole che hanno fatto scattare i due che sono stati subito separati dai compagni che si sono frapposti tra i due litiganti.

L'intervento da paciere di Romelu Lukaku, da leader del gruppo

Non appena scattata la situazione di tensione è intervenuto immediatamente l'attaccante belga dell'Inter Romelu Lukaku che è corso vicino ai due litiganti per separarli uno alla volta, prima spostando Marcelo Brozovic, abbracciandolo per calmarlo ed allontanarlo ed in seguito spingendo a lato il portiere Andrè Onana che voleva nuovamente dire qualcosa nella vicenda.

L'intervento di Romelu Lukaku si è rivelato fondamentale per rasserenare la situazione che è subito rientrata nella normalità; un intervento da vero leader del gruppo quello effettuato da 'Big Rom', il cui contributo nello spogliatoio nerazzurro non è mai stato messo in discussione nonostante l'annata con poche realizzazioni rispetto a quanto ci si aspettava dall'attaccante belga.

L'allenatore Simone Inzaghi ha osservato tutta la scena senza intervenire, lasciando la possibilità ai giocatori di risolvere in autonomia la vicenda.