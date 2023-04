Secondo quanto trascritto dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe già deciso di non rinnovare il prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku. Per sostituirlo, Giuseppe Marotta starebbe pensando a diversi profili tra cui ci sarebbe Lois Openda, giovane centravanti del Lens e Roberto Firmino, bomber del Liverpool in scadenza di contratto.

Lukaku dovrebbe separarsi dall'Inter al termine della stagione, al suo posto piacerebbe Openda

L'avventura di Romelu Lukaku con la maglia dell'Inter dovrebbe concludersi al termine della stagione in corso. A renderlo noto ci ha pensato la Gazzetta dello Sport, che tramite un articolo pubblicato nelle scorse ore, ha svelato come la società nerazzurra avrebbe già deciso di non rinnovare il prestito di Lukaku con il Chelsea.

Le motivazioni, sarebbero principalmente due, lo scarso rendimento che il centravanti belga ha garantito in questa stagione, dove tra problemi fisici e poca precisione sotto porta è riuscito ad andare in gol solamente 7 volte ed il costo del suo ingaggio. Lukaku infatti, con tutto il decreto crescita, attualmente percepisce uno stipendio netto di 12 milioni di euro, soldi che Zhang vorrebbe investire in un profilo che abbia prospettive di crescita. Ecco perché, l'ad dei nerazzurri Giuseppe Marotta starebbe pensando di sostituire Romelu Lukaku con Lois Openda: il centravanti di nazionalità belga attualmente in forza al Lens, ha da poco compiuto 23 anni e nonostante la giovane età, si è già reso protagonista in Ligue 1 di una stagione che gli ha permesso di raddoppiare il valore del suo cartellino.

Il Lens, che lo prelevò nella scorsa estate dal Club Bruges per la cifra di 9 milioni di euro, ora ne chiederebbe almeno 20, una cifra che l'Inter potrebbe investire viste le potenzialità dell'attaccante. Oltre ad Openda, Marotta seguirebbe anche altri profili per l'attacco come quello di Marcus Thuram: il centravanti del Borussia Mönchengladbach andrà in scadenza di contratto con la compagine tedesca al termine della stagione in corso e secondo le voci indiscrezioni, tra le parti non ci sarebbe spazio per un rinnovo.

Di conseguenza, l'Inter potrebbe tentare di convincere il calciatore a vestire la maglia nerazzurra senza pagare un euro di cartellino ma su Thuram ci sarebbe comunque da battere la concorrenza di diversi club, tra cui ci sarebbe anche la Juventus.

Inter, per sostituire Lukaku piacerebbe anche il profilo di Roberto Firmino

Per sostituire Lukaku, oltre alle opzioni dei giovani, l'Inter valuterebbe anche il profilo di un attaccante certamente più navigato come Roberto Firmino: il centravanti del Liverpool, andrà in scadenza di contratto con i "Reds" a giugno e da quello che filtra, sia il brasiliano sia il club inglese non vorrebbero continuare insieme. L'Inter osserverebbe dalla finestra l'evolversi della situazione, conscia che su Firmino ci sarebbe lo sguardo della Juventus e del Real Madrid.