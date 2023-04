L'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku potrebbe essere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in quanto il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina starebbe pensando di concedere al giocatore nerazzurro la grazia per la squalifica comminata. A riportarlo la Gazzetta dello Sport.

Il ricorso era stato respinto dalla Corte d'Appello

Nella giornata di venerdì 21 aprile la Corte Federale d'Appello aveva respinto il ricorso presentato dall'Inter per la revoca della squalifica di Romelu Lukaku, confermando il turno di stop per l'attaccante belga, da scontare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

Sulla situazione si sarebbe sollevato un polverone, in quanto l'ammonizione a Lukaku sarebbe arrivata in seguito ad una sua esultanza considerata polemica, ma che sarebbe avvenuta in risposta a cori di stampo razzista che sarebbero provenuti dagli spalti dello Juventus Stadium.

L'attaccante nella sua esultanza ha suggerito ai tifosi di fare silenzio, un gesto evidentemente antisportivo che ha condotto l'arbitro ad ammonire e dunque espellere il calciatore per somma di cartellini gialli.

La possibile scelta della Federazione di mandare un forte messaggio

Sarebbe notizia di queste ore, riportata da Calciomercato.com e Gazzetta dello Sport, che il Presidente della Federazione Gabriele Gravina starebbe valutando di concedere all'attaccante belga dell'Inter la grazia per la squalifica, proprio per mandare un forte segnale contro il razzismo.

La decisione non sarebbe ancora ufficializzata ma starebbe prendendo corpo in queste ore e potrebbe a sua volta scatenare diverse polemiche nel mondo del calcio e non solo, in quanto la situazione avvenuta intorno a Lukaku ha fatto il giro del mondo.

La Federazione starebbe valutando questo intervento unico nel suo genere proprio in virtù di quanto accaduto in precedenza, con la curva della Juventus squalificata e poi graziata subito dopo e con l'attaccante belga che sarebbe rimasto l'unico a pagare una squalifica per l'accaduto.

La decisione potrebbe arrivare nelle prossime ore, con la partita tra Inter e Juventus che è in programma mercoledì 26 aprile alle ore 21.00 in diretta su Rai Uno.

La sfida consegnerà la finalista che andrà ad affrontare la vincitrice dell'altra semifinale tra Fiorentina e Cremonese, con l'andata terminata 2-0 per i toscani allenati da Vincenzo Italiano.