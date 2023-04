Nelle scorse ore l'ex calciatore Marco Tardelli ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport della Juventus e della chance che la compagine bianconera avrebbe di raggiungere e vincere la finale di Europa League. Delle italiane impegnate nelle coppe internazionali hanno parlato anche Fabio Capello, Mircea Lucescu e Luca Toni, tutti e tre intervistati dalla Gazzetta dello Sport.

Tardelli promuove la Juve: “Delle italiane è quella che ha più chance di vincere un trofeo internazionale”

Marco Tardelli è tornato a parlare della Juventus e del percorso che potrebbe fare la squadra bianconera in Europa League: “La Juve mi sembra quella con più chance di alzare il trofeo.

Un tris italiano sarebbe un miracolo, ma in realtà se arrivi in fondo vuol dire che sei stato il più bravo”. Tardelli nell'intervista concessa nelle scorse ore alla Gazzetta dello Sport ha poi rintuzzato sull'argomento Juventus, affermando quanto segue: “I bianconeri, come qualità, hanno qualcosa in più rispetto alle concorrenti. Di scontato, però, non c’è nulla: a partire dalla sfida con il Siviglia”.

Capello: “Sarebbe bella una finale di Europa League tra Juventus e Roma”

Un'altra conoscenza della Juventus come Fabio Capello ha parlato del percorso della compagine bianconera in Europa League: “Portare cinque squadre in semifinale un po’ mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions.

sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League”. Capello ha poi commentato la semifinale di Champions League che vedrà scontrarsi le due formazioni di Milano: “Chi è favorito nel derby? Ho sempre ritenuto l’Inter più forte per rosa ed esperienza, ma il Milan ha più fantasia”.

Lucescu: “In Europa League vedo bene la Roma e secondo me è favorita anche rispetto alla Juve”

Anche il tecnico ex Shakhtar Donetsk Mircea Lucescu ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il percorso sorprendente delle italiane in tutte le competizioni europee. Ecco quanto ha asserito dal manager rumeno: “Tre Coppe in Italia?

Difficile, in Champions il City è superiore a tutte. In Europa League invece vedo bene la Roma: Mou con gli anni è diventato più equilibrato ma le sue squadre mettono in campo una rabbia incredibile, il modo in cui ha ribaltato il Feyenoord dice tutto. La vedo favorita, anche rispetto alla Juve”.

Toni: "Si, la finale di Europa League può essere tra Juventus e Roma"

In conclusione anche Luca Toni ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quella che potrebbe essere la finalista di Europa League. sottolineando come sia Roma che Juventus avrebbero lì carte in regola per arrivare sino in fondo: “Sì, la Juve e la Roma possono ritrovarsi a Budapest. È fantastico avere 5 italiane alle fasi finali delle tre Coppe europee. Ma bellissimo, per me che sono emiliano, è anche vedere che tre delle quattro squadre in corsa per la Champions sono guidate da allenatori dell’Emilia”.