La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita contro il Napoli. I bianconeri sono tornati solo ieri 21 aprile da Lisbona e di fatto hanno svolto solamente l'allenamento di oggi 22 aprile.

Per questo motivo Massimiliano Allegri valuterà la situazione in modo generale nella rifinitura di domani 23 aprile. In particolare bisognerà capire se Gleison Bremer, uscito malconcio dal match di Europa League contro lo Sporting Lisbona che ha consegnato la semifinale ai bianconeri, sarà preservato contro il Napoli per essere al meglio in Coppa Italia contro l'Inter.

Delle condizioni del difensore brasiliano ne ha parlato lo stesso Massimiliano Allegri: "Bremer non ha niente, però devo vedere come sta. Gli altri stanno bene, sia Rugani che Bonucci, eventualmente, uno dei due giocherà". In ogni caso il capitano della Juventus sembra favorito sul numero 24 juventino.

Tanti impegni per la Juventus

"Noi dobbiamo essere bravi a far mancare 8 partite in campionato, 3 di Europa League e 2 di Coppa Italia e allora riempiremmo tutto maggio" ha proseguito Allegri nella conferenza della vigilia evidenziando come la squadra abbia l'obiettivo di arrivare in fondo a tutti gli obiettivi stagionali. "Domani (23 aprile ndr) è importante poi penseremo a mercoledì (26 aprile ndr) ma è importante che tutti stiano bene" ha chiosato sempre Allegri nella conferenza di presentazione della sfida contro il Napoli.

Il punto su Vlahovic

Nelle ultime partite Dusan Vlahovic è apparso molto in difficoltà. Il numero 9 della Juventus non solo non trova il goal ma fa fatica anche dal punto di vista della manovra con un impatto presso che nullo sugli schemi offensivi preparati dallo staff e da Massimiliano Allegri. Del periodo di Dusan Vlahovic ha parlato sempre Massimiliano Allegri: "Dusan è un grande giocatore che deve migliorare come tutti.

Lui deve rimanere sereno e tranquillo perché non è il responsabile della Juventus". Il messaggio è chiaro: Vlahovic non deve sentire tutta la responsabilità sulle sue spalle perché i pesi li deve condividere con tutta la squadra.

Al di là delle dichiarazioni del tecnico livornese gli appena 11 centri stagionali realizzati dal serbo paiono sin qui davvero poca cosa, urge un cambio di ritmo di cui ha bisogno tutta la squadra che non segna un gol su azione da Juventus vs Hellas Verona (rete di Moise Kean per l'1-0 finale su assist di Locatelli).