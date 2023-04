Ivan Perisic potrebbe fare il suo ritorno in nerazzurro nella prossima stagione; l'esterno croato sarebbe in rotta di collisione con il Tottenham e potrebbe essere proposto all'Inter nella prossima estate, anche se lo stipendio del centrocampista potrebbe frenare la trattativa. A riportarlo interlive.it.

L'idea di un ritorno di Perisic in nerazzurro

La stagione di Federico Dimarco e di Robin Gosens avrebbe fatto rimpiangere le prestazioni di Ivan Perisic che allo stesso tempo non avrebbe trovato il giusto feeling nella squadra inglese; l'esterno croato inoltre non avrebbe ancora legato con la dirigenza del Tottenham, che potrebbe metterlo sul mercato nella prossima finestra estiva.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro, ma l'ostacolo ad un ritorno in nerazzurro sembrerebbe più che altro rappresentato dall'ingaggio del giocatore, che oggi guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, più bonus legati alle presenze.

La dirigenza nerazzurra potrebbe soddisfare la richiesta del club inglese sul piano economico, ma Ivan Perisic dovrebbe accettare una netta riduzione del suo ingaggio al fine di rientrare nei parametri economico-finanziari fissati dal Presidente dell'Inter Steven Zhang.

Le alternative sulla fascia dell'Inter: prima di tutto serve una cessione

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sarebbero al lavoro per cercare una nuova soluzione sulle fasce per la prossima stagione, ma il fulcro del mercato nerazzurro sembrerebbe ruotare intorno all'eventuale cessione di Denzel Dumfries che interesserebbe in primis all'Arsenal, senza la quale tutto il mercato in entrata sembrerebbe bloccato.

Il centrocampista olandese sarebbe valutato dal club nerazzurro intorno ai 40 milioni e sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Chelsea, oltre che appunto dell'Arsenal, che potrebbe provare l'affondo nella prossima estate.

Per sopperire all'eventuale partenza dell'olandese, sulla fascia l'Inter starebbe pensando in prima battuta a Wilfried Singo, esterno destro del Torino, che potrebbe passare in nerazzurro qualora si concretizzasse la cessione di Denzel Dumfries.

Un altro nome sulla lista degli osservatori nerazzurri sarebbe quello dell'esterno destro del Club Brugges Tajon Buchanan, sul quale ci sarebbe il pressing anche di diversi club della Premier League, tra cui anche l'Arsenal ed il Liverpool.

Come rinforzi a centrocampo l'Inter starebbe monitorando anche due giovani dell'Empoli, Fabiano Parisi e Tommaso Baldanzi, anche se il club toscano preferirebbe rinviare la cessione dei suoi gioielli almeno alla prossima stagione, puntando ad un'eventuale asta che si potrebbe scatenare sui due giocatori.