Nelle scorse ore il giornalista vicino ai colori della Juventus Giovanni Albanese, servendosi del proprio canale Youtube, ha parlato della partita persa dall'Inter contro il Sassuolo, accusando i nerazzurri di non aver onorato il match, impegnandosi il minimo indispensabile.

Juventus, Albanese non ci sta: 'Quello che ha fatto l'Inter contro il Sassuolo è uno scempio e crea imbarazzo'

"Quello che ha fatto l'Inter con il Sassuolo è uno scempio" questa è la dura accusa mossa dal giornalista vicino ai colori della Juventus Giovanni Albanese in merito alla partita che i campioni d'Italia non avrebbero giocato al massimo dell'impegno con la formazione emiliana.

Albanese, sul proprio canale Youtube, ha poi continuato dicendo: "Nel calcio le motivazioni bisogna tenerle vive fino all'ultimo della stagione e in questo senso credo non sia stato un ottimo esempio quello dell'Inter, che ha deciso di non giocare la partita con il Sassuolo. Commentare la partita tra le due squadre crea imbarazzo e credo che bisognerebbe distaccarsi dalle logiche personali, dai rapporti che possono avere i dirigenti a livello extra campo. Obiettivamente non vorrei entrare nel merito di questa dinamica ma vorrei rimanere sul campo e sull'onorabilità che devono avere i calciatori e soprattutto i campioni d'Italia". Albanese ha poi spiegato: "Credo non sia stato completamente giusto l'atteggiamento dell'Inter scudettata perché bisogna riconoscergli tutti i meriti, ma con la stessa obiettività non si può consentire che la squadra che ha vinto il tricolore decida di non scendere in campo con un avversario.

Bisogna avere rispetto non solo delle squadre, ma anche dei tifosi, quelli che fanno enormi sacrifici per seguire in casa ed in trasferta i propri beniamini". Albanese ha infine concluso dicendo: "Il Sassuolo è in corsa per la salvezza e non è concepibile che le ultime partite del nostro campionato debbano essere gare telefonate per altre ragioni.

Il nostro calcio cosi non diventa appetibile all'estero: basterebbe guardare la Premier League per capire la differenza, li si gioca ogni gara fino all'ultimo minuto".

Juve, i tifosi commentato le parole di Albanese: 'Se fosse successo a noi avrebbero parlato di campionato indirizzato'

Tanti tifosi della Juventus hanno dunque commentato le parole di Albanese: "Fossimo stati noi avremmo letto titoloni, gente indignata, ufficio inchieste e bla bla.

Tanto ormai si sa che è così" scrive un utente su Youtube. Un altro, sulla stessa linea, aggiunge: "Giusta riflessione Giovanni, ho visto tanti nascondere questa cosa. Per fortuna non c'era la Juve di mezzo altrimenti si sarebbe parlato di campionato indirizzato e la differenza con il ''nostro'' 5 maggio é più che mai palese. Lì c'era lo sport che ha vinto ieri non credo sperando che quei punti per alcune squadre non siano decisivi".