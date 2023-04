Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, la Juventus starebbe pensando a Joao Cancelo in prestito qualora il Bayern Monaco non lo dovesse riscattare per 70 milioni di euro dal Manchester City L'Inter avrebbe invece messo nel mirino Evan N’Dikca, centrale difensivo dell’Eintracht Francoforte che si dovrebbe liberare a 0 in estate. Infine continuerebbero le contrattazioni per il rinnovo tra il Milan e Rafael Leao.

Juventus, idea Cancelo in prestito qualora il Bayern Monaco non lo riscattasse dal Manchester City

Nel corso del prossimo calciomercato estivo, la Juventus potrebbe andare alla ricerca di un esterno destro che possa far rifiatare Juan Cuadrado o direttamente prendere il suo posto.

Secondo le indiscrezioni rivelate da calciomercato.it il nome attenzionato dai bianconeri sarebbe quello di Joao Cancelo: il fluidificante portoghese ex Inter si trova attualmente al Bayern Monaco con la formula del prestito secco. I bavaresi, che per riscattare il terzino dal Manchester City dovrebbero spendere una cifra già pattuita di 70 milioni di euro, potrebbero però rinviare Cancelo al mittente. La Juventus, se questo accadesse, potrebbe a sua volta intavolare una trattativa con il club inglese per cercare di assicurarsi uno dei calciatori più performanti in quella posizione in Europa. E’ doveroso però sottolineare come la Juventus, visto il costo del cartellino di Cancelo, potrebbe però mettere in piedi questa trattativa solo con la formula del prestito.

Inter, N'Dicka sarebbe uno dei nomi attenzionati per il dopo Skriniar

L'Inter a giugno perderà Milan Skriniar, difensore centrale slovacco che ha già firmato col PSG di Kylian Mbappé, ecco che Giuseppe Marotta starebbe cercando uno stopper per sostituire il classe ‘95. Uno dei nomi attenzionati dall’ad della “Beneamata” sarebbe Evan N’Dicka: il difensore dell’Eintracht Francoforte andrà in scadenza di contratto con la compagine tedesca nella prossima estate e secondo le ultime indiscrezioni le parti non dovrebbero continuare insieme la propria avventura.

L’Inter vorrebbe dunque farsi trovare pronta per convincere il ventitreenne francese a vestire nerazzurro ma su di lui ci sarebbero le attenzioni di diverse squadre come la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma di José Mourinho.

Il Milan e l'entourage di Leao starebbero continuando a trattare per il rinnovo

Il Milan nelle prossime settimane vorrebbe concludere le trattative per prolungare il contratto con Rafael Leao, attaccante esterno portoghese che andrà in scadenza di contratto con il club rossonero nel 2024.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa Paolo Maldini e Frederic Massara starebbero cercando di far coincidere le volontà contrastanti dell'entourage di Leao, in quanto il suo agente Jorge Mendes spingerebbe per un addio del suo assistito nella prossima estate mentre il padre di Leao vorrebbe che suo figlio continuasse con il Milan.