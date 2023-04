Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter Daniele Adani ha parlato alla BoboTv della Juventus e di Massimiliano Allegri, lanciando una frecciatina al tecnico livornese per la sconfitta incassata dai bianconeri con il Sassuolo.

Anche l'ex juventino Emanuele Giaccherini ha parlato ai microfoni di Tuttojuve.com di Allegri, esaltandone le caratteristiche e difendendolo dalle critiche eccessive.

Adani torna a pungere Allegri: 'La Juventus fa schifo da quando è tornato e non è migliorata in niente'

Daniele Adani è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus e di Massimiliano Allegri.

L'ex calciatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri BoboTv, ha lanciato una critica piuttosto esplicita nel confronti del tecnico livornese dopo la sconfitta incassata dalla formazione piemontese contro il Sassuolo: "Allegri ha dimostrato che più di così non può fare. Nella sua condizione ha ottenuto tutto dando poco o niente. Al calcio moderno non ha dato niente, alla Juve non ha dato niente. La verità è che la Juventus ha fatto schifo dal primo giorno che è tornato e fa schifo ora. Non è migliorata in niente".

Adani ha poi aggiunto: "Quali sono i risultati positivi, visto che non conta giocare bene ma vincere? Uscire a novembre dalla Champions a novembre facendo tre punti?

Non è mai successo nella storia della Juventus".

Adani ha poi concluso il suo discorso sottolineando come la Juventus sia rimasta tagliata fuori dalla corsa allo scudetto da gennaio e che alcuni calciatori della formazione bianconera come Danilo o Adrien Rabiot avrebbero manifestato un malcontento nel praticare un gioco cosi difensivo.

Giaccherini fa scudo su Allegri: "Riceve critiche ingiuste, ma lui bada alla sostanza e ha una mentalità vincente"

Di tutt'altro parere rispetto a quello manifestato da Daniele Adani, è stato Emanuele Giaccherini che, intervistato nelle scorse ore da Tuttojuve.com, ha parlato di Massimiliano Allegri e della Juventus.

L'ex calciatore bianconero ha detto del tecnico livornese: "Le critiche ad Allegri sono ingiuste, è vero che la Juve non offre un calcio spumeggiante come Napoli e Lazio ma vanno viste anche le caratteristiche dei giocatori: il modo di giocare di Chiesa è diverso da quello di Felipe Anderson, Rabiot non un palleggiatore come Lobotka.

La squadra non offre prestazioni esaltanti, questo è chiaro, ma alla fine contano i numeri e i risultati".

Giaccherini ha poi rintuzzato su Allegri, accostando il manager toscano all'attuale guida tecnica della Roma José Mourinho e sottolineando come entrambi badino maggiormente alla concretezza nei risultati, avendo tutti e due una mentalità vincente.