Nelle scorse, ore lo speaker Edoardo Mecca ha rivelato sul proprio account X l'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il PSG sulle tracce di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus. Mecca si è poi detto scettico rispetto le voci che vorrebbero Milan Skriniar prossimo a diventare un nuovo calciatore bianconero.

Juventus, Mecca: 'Il PSG è interessato a Dusan Vlahovic, andrei cauto invece a dare Skriniar già in bianconero'

"Il Psg è interessato a Dusan Vlahovic. Trattativa che potrebbe prendere forma per giugno, anche se tutto è sempre possibile", questa è l'indiscrezione di Calciomercato rivelata da Edoardo Mecca sul proprio account X.

Lo speaker radiofonico, commentando poi le indiscrezioni che vorrebbero Milan Skriniar essere molto vicino ad approdare alla Juventus nella sessione di rafforzamento invernale, ha poi affermato: "Andrei cauto a dare Milan Skriniar alla Juve. Nel calciomercato può succedere di tutto, ma vediamo gli sviluppi".

Lo speaker si è poi focalizzato sul delicato momento che sta attraversando la compagine bianconera rispetto i tanti infortuni che la stanno colpendo: "È dall’anno di Sarri che alla Juve ci sono continui infortuni, soprattutto in fasi cruciali della stagione. Stiamo parlando di una situazione che va avanti da 5 anni e mezzo. Se in alcuni casi è sfortuna, in altri c’è da capire come mai in tutto questo tempo non si sia ovviato al problema.

Anzi, con l’aumento degli impegni, di questo passo, può solo andare peggio".

I tifosi rispondono a Mecca: 'Da noi ogni infortunio si protrae per mesi per evitare peggioramenti'

Le parole scritte da Mecca, specie quelle sugli infortuni che stanno colpendo la Juventus, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "In una squadra X, i giocatori recuperano in tot tempo per uno stiramento o un affaticamento.

Da noi, uno stiramento si protrae per evitare rischi di ricadute che poi si presentano lo stesso. Ha impiegato quasi meno tempo Scalvini per un crociato di Nico Gonzalez con uno stiramento", sostiene un utente su X.

Un altro poi, evidentemente non in linea col pensiero di Mecca, sottolinea: "Ma da Sarri ad ora sono cambiati ben 4 allenatori (escludendo Montero), tutti i giocatori e addirittura la società, partendo dal presidente fino al direttore sportivo.

Molto è dovuto sia ad un improvviso cambio di intensità negli allenamenti che all’acquisto di giocatori non integri".

Un pensiero che sostanzialmente ricalca un terzo utente: "Se assistessimo a statistiche anche solo simili in altri top club, parleremmo di causa effetto per le troppe partite, ma siccome è un fenomeno prettamente nostro, ci alleniamo male. E da anni".