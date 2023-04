L'Inter potrebbe decidere di cambiare allenatore al termine di questa stagione calcistica. Simone Inzaghi, che ha un contratto fino al 2024, potrebbe pagare lo scarso rendimento evidenziato in Serie A, dove sono state collezionate undici sconfitte. Secondo le ultime indiscrezioni, l'obiettivo attuale sarebbe il quarto posto.

Il suo erede potrebbe essere Antonio Conte che potrebbe ritornare alla Pinetina dopo aver rescisso il suo contratto con il Tottenham. Il tecnico sarebbe ritenuto un ottimo profilo per essere subito competitivi soprattutto in campionato..

Con l'arrivo dell'ex Juventus potrebbe cambiare il futuro di Romelu Lukaku, ora destinato a far ritorno in Premier League al Chelsea.

Le possibile conferme per la prossima stagione

L'attaccante belga è un pupillo di Conte che farebbe di tutto per confermarlo nuovamente. In tal caso, l'Inter potrebbe prolungare il prestito con il Chelsea di un altro anno. Verrebbero rivalutati anche profili come Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Stefan De Vrij potrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno e verrebbe data un'occasione a Robin Gosens, da sempre stimato dall'allenatore salentino. L'ex Atalanta sarebbe stato inserito nella lista dei partenti in questi mesi per non aver soddisfatto le aspettative anche a causa di molti infortuni.

In attacco potrebbe essere, invece, sacrificato Lautaro Martinez per fare cassa.

L'argentino piacerebbe a squadre come Manchester United, Tottenham e Barcellona ed avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Il numero 10 potrebbe finanziare il mercato che potrebbe portare alla Pinetina calciatori come Davide Frattesi e Lois Openda.

Il centrocampista del Sassuolo sarebbe valutato circa 30 milioni di euro e interesserebbe a Milan, Juventus e West Ham. L'attaccante, che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro, del Lens potrebbe essere ingaggiato inserendo nella trattativa una contropartita tecnica a scelta tra Martin Satrian, Lucien Agoume e Ionut Radu.

In rosa verrebbe confermato poi Marcelo Brozovic, inamovibile per il centrocampo così come Edin Dzeko. Il bosniaco sarebbe stato già chiesto da Conte in passato.

Potrebbe poi salutare Danilo D'Ambrosio che ha il contratto in scadenza a giugno. Il calciatore sarebbe finito nel mirino del Galatasary. Il club turco avrebbe già contattato l'agente Vincenzo Pisacane per fare un sondaggio in vista della prossima stagione.

La formazione del futuro potrebbe essere composta da: Onana, Darmian, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Dzeko/Openda, Lukaku