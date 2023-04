La Juventus nelle scorse ore si è allenata alla Continassa per preparare la partita del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. I bianconeri, al termine della seduta, hanno pranzato al JTC e poi a metà pomeriggio si sono diretti all'aeroporto di Torino Caselle dove hanno preso il volo in direzione di Lisbona. La squadra, poco prima delle ore 19, è arrivata nella capitale portoghese e adesso resterà in hotel fino a poche ore prima del match contro lo Sporting.

Per la gara di Europa League, Massimiliano Allegri ha alcuni dubbi: "Uno di questi è Chiesa e poi uno a metà campo".

Dubbi per la Juventus in vista della gara contro lo Sporting

Per la gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona, mister Massimiliano Allegri vuole affidarsi ai suoi uomini migliori, anche se il tecnico livornese ha ancora due dubbi di formazione, come ha ammesso lui stesso in conferenza stampa. Uno riguarda Federico Chiesa che potrebbe giocare in avanti con Angel Di Maria e uno fra Arek Milik e Dusan Vlahovic. Mentre il secondo nodo da sciogliere è in mezzo al campo, anche se l'allenatore della Juventus non ha svelato quali uomini di metà campo siano al centro delle sue riflessioni.

I bianconeri hanno a disposizione tutti i loro giocatori a eccezione di Moise Kean. Dunque, in mezzo al campo Massimiliano Allegri ha ampia possibilità di scelta.

Il tecnico ha ritrovato anche Mattia De Sciglio che potrebbe essere una delle novità di formazione ed essere impiegato come laterale sulla linea a cinque di metà campo. Una delle certezze a centrocampo, invece, dovrebbe essere Adrien Rabiot, infatti come ha spiegato lo stesso Allegri ai microfoni di Sky Sport: "Rabiot è disponibile e sta bene".

In ogni caso il dubbio verrà risolto solo nelle ore antecedenti alla partita.

Attesa per la sentenza del Collegio di garanzia del Coni

Intanto questo mercoledì 19 aprile presso il Collegio di garanzia del Coni è andata in scena l'udienza per il ricorso presentato dalla Juventus contro la penalizzazione di 15 punti sancita a gennaio dalla Corte federale d'appello.

La sentenza, però, non è ancora arrivata e il dispositivo dovrebbe essere emesso nella giornata di giovedì 20 aprile.

Proprio del ricorso al Coni della Juventus ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Noi siamo in attesa (...) Una volta che sappiamo della sentenza, la mettiamo da parte e penseremo alla partita".