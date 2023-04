Nelle scorse ore l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio di quello che potrebbe essere il prossimo futuro della Juventus e di Massimiliano Allegri.

Del tecnico livornese hanno parlato anche Antonio Di Gennaro a TMW Radio e Ivano Sorrentino a Radio BiancoNera.

Brambati: "Se la Juventus dovesse uscire dalla Coppa e non arrivare in Champions potrebbe dire addio ad Allegri"

L'ex calciatore Massimo Brambati è tornato a parlare ai microfoni di TMW Radio della Juventus: "Il futuro comunque di Allegri passa per questo finale di stagione.

Se esce fuori e non arriva in Champions può arrivare un accordo per l’addio". Brambati ha poi continuato rintuzzato sull'argomento aggiungendo: "Il prossimo allenatore della Juventus dipende dal direttore sportivo ed in questo senso, potrebbero esserci delle sorprese".

Brambati è poi voluto entrare nel dettaglio dell'argomento del direttore sportivo che la Juventus starebbe cercando, cominciando a fare i nomi di alcuni profili che i bianconeri seguirebbero: "Giuntoli no, ma penso a uno che andrà via da una società importante. Tare ha gli occhi addosso di diverse società importantissime".

Di Gennaro: "L'unico che potrebbe sostituire Allegri alla Juve è Antonio Conte"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro è stato intervistato da TMW Radio e tra gli argomenti c'è stato il futuro della Juventus e di Massimiliano Allegri: "Chi potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus?

Solo Conte, è l'unico che può dare un'impronta nuova e può vincere subito".

Di Gennaro ha poi commentato il recente accostamento di De Zerbi all'Inter [VIDEO]con queste parole: "Quando vai in una grande squadra non so se hai la possibilità di fare un certo tipo di lavoro in modo tranquillo. All'Inter devi fare risultati. Ha fatto un grande calcio, bisogna capire cosa vuole una società.

In una squadra big non hai tutto questo tempo per fare certi lavori".

Juventus, Sorrentino: "Allegri? io andrei avanti con lui perché nel calcio contano i risultati"

Anche Ivano Sorrentino ha parlato della Juventus e del possibile futuro di Massimiliano Allegri. L'ex giocatore, intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, ha detto: "Serve una svolta?

Sono un allegriano in realtà, dobbiamo riconoscere quello che ha fatto e la sua gestione in una situazione non facile. Non so quanti altri tecnici avrebbero avuto la stessa lucidità. Comunque per tutto il percorso visto non è stata una stagione così negativa. Io andrei avanti con Allegri; è vero che la gente voglia vedere più spettacolo, ma nel calcio alla fine contano i risultati".