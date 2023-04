L'Inter non sta vivendo un momento sereno, complice le numerose sconfitte in campionato con la conseguenza che stando a quanto riportato da interlive.it sarebbe addirittura stato pre allertato Cristian Chivu per fare da traghettatore fino a giugno.

Autogestione e idea Chivu fino a giugno

I calciatori non stanno evidenziando buone prestazioni in campionato ecco che l'undicesima sconfitta rimediata lo scorso sabato potrebbe indurre lo staff dirigenziale a sollevare Simone Inzaghi dall'incarico se non dovesse arrivare una buona risposta nella gara contro il Benfica, valida per i quarti di finale di Champions League.

Al suo posto, fino al termine della stagione, potrebbe arrivare Christian Chivu, ora tecnico della Primavera.

"Ma bisogna pensare al quadro negativo e al quadro positivo. Chivu è in pre-allarme come possibile traghettatore da più di qualche giorno, diciamo che è stato allertato" ha dichiarato Alessandro Alciato tramite i microfoni di Dazn. L'Inter sta dimostrando di essere concentrata soltanto alla Champions e, come spiegato anche da Walter Sabatini, i calciatori sembrerebbero essere nel pieno di una sorta di autogestione che avrebbero scelto per manifestare le frizioni con Simone Inzaghi.

La scorsa settimana si è tenuto anche un summit tra l'allenatore ed i vertici del club per comprendere se sarà possibile superare le difficoltà attuali al fine di raggiungere il quarto posto, fondamentale per l'approdo alla prossima Champions League.

Nervi tesi: scontro tra Onana e Brozovic

In allenamento, intanto, gli animi sono stati molto tesi. Nella seduta di allenamento di oggi, 18 aprile, Andrè Onana e Marcelo Brozovic sono stati infatti separati da un possibile scontro nato per dei diverbi in occasione del consueto torello che la squadra sostiene nella seduta.

A placare gli animi sono stati Romelu Lukaku e Danilo D'Ambrosio evitando che potesse sorgere una rissa.

C'è stato molto nervosismo insomma che potrebbe essere dettato dalla fondamentale sfida contro il Benfica, nonostante il risultato dell'andata a favore dei meneghini.

Brozovic, inoltre, non ha avuto un periodo molto semplice in quanto è stato oggetto di voci di mercato soprattutto nella sessione invernale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarebbe stato inserito nella lista dei partenti dallo staff tecnico dopo che molte squadre hanno preso appunti su di lui. Questo dopo che Simone Inzaghi ha dimostrato di puntare su Hakan Calhanoglu in cabina di regia nel suo collaudatissimo 3-5-2.