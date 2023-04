In queste settimane si susseguono rumor sul possibile cambio di proprietà dell'Inter, in particolare l'imprenditore italiano Andrea Radrizzani, ora numero uno del Leeds, sarebbe interessato rilevare la società. In tal caso il restyling potrebbe riguardare anche la direzione tecnica: circolano in tal senso indiscrezioni sul possibile ritorno di Antonio Conte: il tecnico leccese ha lasciato da poco il Tottenham e sarebbe propenso a tornare nuovamente su una panchina italiana.

Barella potrebbe finanziare il mercato dell’Inter

Secondo le ultime indiscrezioni il mercato dell’Inter potrebbe essere finanziato dall’addio di Nicolò Barella.

Il centrocampista interesserebbe molto al Liverpool e potrebbe garantire alle casse meneghine un introito di circa 80 milioni di euro. Questa cifra potrebbe essere utilizzata per dei rinforzi per l’attacco: interesserebbe il belga Lois Openda del Lens. Ai francesi potrebbe essere riconosciuto un conguaglio economico più una contropartita tecnica tra Agoumè, Radu e Satriano. Altri profili accostati ai nerazzurri sono Roberto Firmino e Marcus Thuram, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

Intanto in porta le ottime prestazioni di Andrè Onana avrebbero attirato l’attenzione di club esteri come Manchester United e Chelsea. In caso di addio, che potrebbe avvenire per circa 40 milioni di euro, si potrebbe fare un tentativo per Guglielmo Vicario dell’Empoli, valutato almeno 15 milioni dalla società della Val d'Elsa fiorentina.

In difesa, in vista degli addii di Stefan De Vrij e Milan Skriniar (che non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza a giugno), interesserebbero Clement Lenglet del Tottenham e Chris Smalling della Roma.

Lukaku potrebbe rimanere se dovesse ritornare Conte

Il possibile ritorno di Conte potrebbe dare delle speranze per una permanenza in prestito di Romelu Lukaku, profilo particolarmente gradito dal tecnico salentino.

Quest’ultimo darebbe invece l’ok per la cessione di Joaquin Correa che non ha mai brillato in questi due anni.

Intanto Ivan Perisic potrebbe ritornare in Italia, ma la sua destinazione non sarebbe l’Inter. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il croato sarebbe finito nel mirino della Lazio di Maurizio Sarri, il quale vorrebbe un profilo esperto a livello internazionale per rinforzare la sua rosa del futuro. Perisic dovrebbe però prima risolvere il contratto con il Tottenham, a cui si è legato lo scorso luglio.