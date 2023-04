La Juventus è attesa da un finale di stagione impegnativo con le vicende giudiziarie che stanno pesando non poco sulla squadra bianconera. Non va meglio nel calcio giocato, dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Inter. Una prestazione deludente per la squadra bianconera che non è riuscito a costruire azioni da gol. Non è un caso che diversi giornali sportivi parlano di un possibile esonero di Massimiliano Allegri a giugno.

A parlare dell'argomento è stato anche Graziano Campi. Il giornalista sportivo in una recente intervista a Calciomercato.it ha parlato di una situazione spogliatoio non ideale nella società bianconera.

Ha poi lanciato una critica ad Allegri sia nelle scelte di mercato che nell'idea di gioco che ha dato alla squadra bianconera.

Graziano Campi sulla gestione tecnica di Allegri

'Questa squadra non ha un gioco, ha uno spogliatoio sull’orlo di una crisi di nervi'. Queste le dichiarazioni di Graziano Campi a calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Tutti i grandi giocatori che ha voluto Allegri hanno dimostrato di non aver il minimo interesse a vestire la maglia della Juve'. Sul possibile esonero di Allegri Campi ha aggiunto che è difficile anche in considerazione dell'ingaggio da 9 milioni di euro a stagione che guadagna il tecnico fino a giugno 2025. Ha poi criticato anche le decisioni di mercato del toscano sottolineando soprattutto il fatto che non è stato prolungato il contratto di Paulo Dybala.

Il giornalista Campi ha parlato anche del possibile sostituto di Allegri sulla panchina della Juventus

Il giornalista sportivo Campi ha parlato anche del possibile esonero di Massimiliano Allegri suggerendo un nome che potrebbe essere ideale per la panchina, ovvero Igor Tudor. Ha dichiarato che Antonio Conte non è il tecnico giusto per ripartire soprattutto se la Juventus non dovesse disputare le competizioni europee.

Serve quindi un tecnico bravo a valorizzare giovani come Fagioli e Miretti. Per questo secondo Campi il tecnico attualmente all'Olympique Marsiglia potrebbe essere ideale per la società bianconera.

I possibili nomi per il dopo Allegri: piacciono Tudor, De Zerbi e Zidane

La Juventus potrebbe affidare la panchina ad un altro tecnico per la stagione 2023-2024.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri potrebbe dipendere dalla vittoria dell'Europa League e dal raggiungimento dei primi quattro posti in campionato. Se dovesse lasciare Torino la società bianconera potrebbe ingaggiare Igor Tudor ma piace anche Roberto De Zerbi del Brighton. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche del possibile ingaggio di Zidane, senza panchina da due stagioni ovvero da quando lasciò il Real Madrid dopo aver vinto tante competizioni importanti.