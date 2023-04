La Juventus è stata eliminata in semifinale di Coppa Italia dall'Inter. Una sconfitta pesante anche per il modo in cui è maturata anche se pesano le vicende giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Nell'altra semifinale di Coppa Italia l'altra finalista della competizione nazionale sarà la Fiorentina. La squadra di Italiano dopo la vittoria per 2 a 0 a Cremona ha pareggiato 0 a 0 contro la Cremonese. Una prestazione importante quella dei toscani che confermano l'ottima seconda parte di stagione anche in considerazione della qualificazione alle semifinali di Conference League.

A parlare dopo il match di Coppa Italia il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha lanciato una frecciatina alla gestione societaria della Juventus dal punto di vista economico.

Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato della situazione economica della Juve

'Siamo in finale, andiamo a Roma e speriamo. Siamo molto felici, i ragazzi hanno fatto una grande partita e i tifosi hanno fatto una coreografia spettacolare'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso nel post match di Fiorentina-Cremonese, finita 0 a 0 ma con la vittoria dei toscani nel match di andata per 2 a 0 si sono qualificati per la finale. L'imprenditore ha aggiunto: 'Ringrazio il tecnico, che è bravissimo, la dirigenza e i giocatori'.

Commisso ha poi dichiarato: 'Abbiamo un problema con i ricavi. Non possiamo fare la fine della povera Juventus'. Il presidente della Fiorentina ha aggiunto che i problemi della società bianconera sono iniziati con l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Un investimento da 100 milioni di euro per il cartellino con l'aggiunta di un contratto da circa 30 milioni di euro a stagione per quattro anni.

Alla fine però il portoghese ha lasciato Torino dopo tre anni con la società bianconera che ha guadagnato circa 30 milioni di euro dal cartellino oltre a risparmiare lo stipendio per l'ultimo anno di contratto. Rocco Commisso ha aggiunto che ha promesso di non riportare la Fiorentina al fallimento.

I commenti dei tifosi bianconeri alle dichiarazioni di Rocco Commisso

Sul sito ilbianconero.com diversi utenti hanno commentato le dichiarazioni di Rocco Commisso. Un utente ha scritto: 'Bravo a fare il grande di Spagna. Dalla Juventus ha ricevuto circa 150 milioni di euro e sono soldi veri. Con una squadra senza obiettivi la rosa la fai con pochi investimenti'. Un altro utente ha aggiunto: 'Ma come mai il presidente Commisso parla sempre della Juventus?'. C'è anche chi dà ragione al presidente della Fiorentina, sostenendo come la situazione economica della Juve è diventata pesante con l'investimento su Cristiano Ronaldo. Bisogna dire che l'emergenza coronavirus è stata imprevista e ha portato a mancati ricavi dalla vendita dei biglietti e dai diritti televisivi e dagli sponsor.