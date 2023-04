L’espulsione rimediata da Romelu Lukaku in Coppa Italia nella partita tra Juventus e Inter tiene ancora banco e su essa ha voluto dire la sua opinione il giornalista sportivo Paolo De Paola, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio.

Di quanto accaduto all’attaccante belga hanno parlato anche Ciccio Graziani a Radio Sportiva e Massimo Brambati a TMW Radio.

De Paola: 'Lukaku si è comportato in maniera provocatoria'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola ha commentato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio quanto accaduto nel finale del match di Coppa Italia tra Juventus e Inter.

De Paola si è concentrato soprattutto sull'espulsione di Lukaku andando tendenzialmente controcorrente rispetto al pensiero comune che vedrebbe il belga reagire contro la curva bianconera dopo aver ricevuto ripetuti insulti di stampo razzista.

Il giornalista ha affermato: “È una vicenda che mi lascia perplesso. Come segnale sì, perché parliamo di razzismo, però non è che si sia comportato benissimo con Cuadrado e in assoluto in campo come reazione. Se deve essere preso come esempio, come qualcosa che serve nella lotta al razzismo sì, ma il comportamento di Lukaku è stato provocatorio e non è la prima volta”.

Brambati: 'Lukaku avrebbe dovuto evitare certi comportamenti'

Della vicenda che ha colpito Lukaku nella partita tra Juventus e Inter di Coppa Italia ha parlato anche Massimo Brambati.

L'ex calciatore è intervenuto nelle scorse ore alla trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio ha commentato l'espulsione rimediata dall'attaccante belga dopo l'esultanza contro la curva della Juve con queste parole: “Non vorrei si strumentalizzasse la situazione. La situazione è talmente grave e importante che si toccano anche cose politiche.

L'arbitro ha scritto qualcosa sul referto, lui ha preso due ammonizioni ed è stato squalificato, punto. Lukaku non mi sembra abbia agito con buonsenso e non è la prima volta. Sei un giocatore dell'Inter, sai che giochi contro la Juventus e sai già prima di entrare in campo che sei davanti ai tifosi rivali per eccellenza, devi evitare certi comportamenti”

Graziani: 'In coppa Italia hanno sbagliato tutti ma Lukaku non doveva rispondere al pubblico e deve essere sanzionato'

Anche l'ex attaccante Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di quanto accaduto a Lukaku nella partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter: "Se mi avessero offeso come hanno fatto con Lukaku la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata abbracciare i compagni e non esultare così.

Ognuno vuole esprimere la propria verità, ma la verità è una sola: ha sbagliato Lukaku, ha doppiamente sbagliato Cuadrado e ha sbagliato anche Handanovic. Di fronte a certi episodi di razzismo devono essere applicate pene certe. Comunque, fare “muti” al pubblico è scorretto e deve essere sanzionato".