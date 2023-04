L'Inter potrebbe attuare una "rivoluzione" nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Le ultime prestazioni della squadra nerazzurra hanno messo in bilico non soltanto il futuro di Simone Inzaghi, ma anche quello di diversi giocatori che non stanno performando secondo le aspettative. 51 punti in 29 partite di campionato sono considerati troppo pochi per una squadra che a inizio stagione aveva come obbiettivo conquistare la seconda stella.

La rivoluzione dell'Inter

Sono ore di apprensione in Viale della Liberazione, gli ultimi risultati ottenuti dall'Inter di Simone Inzaghi sono a dir poco deludenti: un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A e un quarto posto sempre più in bilico.

Oltre a una carenza di risultati, la squadra allenata dal tecnico piacentino sembra mancare anche di prestazioni, il gioco che aveva caratterizzato la squadra nella prima parte della scorsa stagione sembra soltanto un lontano ricordo, i nerazzurri nelle ultime uscite sono apparsi troppo prevedibili e alcune volte addirittura in confusione, con evidenti difficoltà nel saltare gli avversari e soprattutto nel mettere la palla in rete: soltanto tre gol segnati nelle ultime cinque di campionato. Per risolvere questi problemi, secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza nerazzurra potrebbe separarsi da Inzaghi a fine stagione, al suo poto sembrerebbe prendere quota un possibile ritorno di Antonio Conte.

A prescindere da chi sarà l'allenatore l'Inter potrebbe rivoluzionare la propria rosa in vista della prossima stagione. In difesa come ormai risaputo andrà via Milan Skriniar, ma anche Acerbi e D'Ambrosio potrebbero lasciare Milano. Potrebbe essere messo sul mercato anche Bastoni, il giocatore andrà in scadenza nel 2024 ma attualmente la trattativa per il rinnovo stenda a decollare.

In mezzo al campo andrà via Roberto Gagliardini in scadenza, ma anche Brozovic potrebbe essere ceduto per fare cassa: il croato non è più considerato incedibile viste le ottime prestazioni di Calhanoglu davanti alla difesa. Sugli esterni sembra quasi scontata la partenza di Denzel Dumfries, l'ex Psv è uno dei pochi a poter garantire un importante plusvalenza.

In attacco Correa verrà messo sul mercato a un cifra vicina ai 20 milioni di euro, situazione invece ancora da monitorare per Romelu Lukaku che potrebbe anche restare in nerazzurro con un prolungamento del prestito.

La possibile Inter 2023-2024

Nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter a distanza di due anni dal suo addio. Il tecnico salentino è stato esonerato dal Tottenham ed è ritornato in Italia dalla propria famiglia. Con l'eventuale ritorno di Conte l'Inter non dovrebbe neanche cambiare troppo dal punto di vista della struttura della rosa visto che si continuerebbe con il 3-5-2.

L'Inter 2.0 di Conte potrebbe essere cosi strutturata: Onana tra i pali, Scalvini come braccetto di sinistra, Smalling al centro della difesa e Demiral come braccetto di destra. Sulle fasce Gosens e Buchanan. A centrocampo Barella affiancato da Calhanoglu in cabina di regia e da Mkhitaryan come mezzala. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro.