Nelle scorse ore l'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ai microfoni di Sky Sport, e Lapo Elkann, sul proprio profilo Twitter, hanno parlato di Massimiliano Allegri e della partita che la formazione bianconera dovrà giocare questa sera con lo Sporting Lisbona. Lo Stesso Allegri, in conferenza stampa, ha commentato il match di ritorno che la "Vecchia Signora" dovrà disputare al Da Luz.

Juventus, Del Piero difende Allegri: “Non c’è nessuno migliore di lui per difendere l’1 a 0”

Alessandro Del Piero è tornato a parlare nelle scorse ore ed ai microfoni di Sky Sport della Juventus e della partita di ritorno dell’Europa League che vedrà i bianconeri affrontare lo Sporting Lisbona.

Del Piero ha dunque sottolineato come il tecnico Massimiliano Allegri sia uno dei migliori allenatori su piazza per difendere un risultato già ottenuto, facendo riferimento alla partita di andata che la Juventus ha vinto per il risultato di 1 a 0: “Non c’è persona migliore di Allegri per difendere 1-0, sarà capace di gestire la partita con più fasi per giocarsela anche con la panchina. La Juve è solida in fase difensiva e con questa ha fatto tanti punti”

Elkann fa scudo su Allegri: “Lasciatelo in pace, abbiamo bisogno del suo carattere per vincere”

Anche Lapo Elkann nelle scorse ore ha parlato di Massimiliano Allegri tramite i propri profili Twitter. Elkann, ha dunque voluto difendere il tecnico toscano dalle recenti critiche lo stesso ha subito dopo la sconfitta incassata dai bianconeri contro il Sassuolo in campionato: “Allegri lasciatelo in pace.

Che vi piaccia o meno dobbiamo vincere e abbiamo bisogno del suo impegno e grinta da dare alla squadra. La stagione non è finita, i conti si fanno a fine stagione. Che vi piaccia o meno non è giusto mettere tutte le colpe su di lui”. Elkann, in un altro post ha poi lanciato la carica per la partita che questa sera la Juventus giocherà contro lo Sporting Lisbona, scrivendo quanto segue: “Giocatori si avvicina la Sfida crediamo Tutti in Voi dobbiamo vincere questa coppa e con la vostra Unione e Grinta tutto è possibile contiamo tutti su di VOI .

Dobbiamo Vincere”.

Allegri: "Con lo Sporting dobbiamo cercare di giocare meglio ma la partita sarà lunga e servirà serenità"

Lo stesso Massimiliano Allegri ha parlato nelle scorse ore ed in conferenza stampa della partita di Europa League che la Juventus dovrà affrontare contro lo Sporting Lisbona. Ecco quanto asserito dal tecnico toscano a riguardo: "Dobbiamo giocare meglio tecnicamente, con velocità e serenità.

La partita è lunga, ci saranno difficoltà perchè troviamo una squadra ottima. Siamo in Europa League che è una competizione importante, vincerla ci porterebbe di nuovo in Champions e sarebbe una grande soddisfazione portare a casa un trofeo".