Nelle scorse ore, la Gazzetta dello Sport ha reso noto come la Juventus starebbe cercando un nuovo direttore sportivo con il nome di Cristiano Giuntoli del Napoli che sarebbe il preferito tra i candidati. Dal Napoli, secondo quanto trascritto da Calciomercato.it, la Juve potrebbe prelevare anche uno tra Matteo Politano e Hirving Lozano.

Juve, un nuovo direttore sportivo potrebbe arrivare in estate, il nome favorito resterebbe quello di Giuntoli

La Juventus starebbe pensando ad un nuovo direttore sportivo per il prossimo anno e stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i profili osservati dalla compagine bianconera ci sarebbe quello di Cristiano Giuntoli. Il ds del Napoli, piacerebbe particolarmente alla Continassa per la sua capacità di scouting, tuttavia il suo contratto con la formazione partenopea scadrà nel 2024.

Da quanto appreso dalla "Rosa" il numero uno dei partenopei Aurelio De Laurentiis non vorrebbe separarsi da Giuntoli prematuramente e di conseguenza, la Juventus per portarlo via da Castel Volturno, potrebbe dover recapitare un'offerta al Napoli che lo liberi. La Juve, starebbe comunque osservando altri profili in caso non riuscisse ad arrivare al direttore sportivo degli azzurri e tra i nomi osservati ci sarebbe quello di Frederic Massara: il braccio destro di Maldini vivrebbe una situazione analoga a quella di Giuntoli, in quanto il suo contratto con la formazione rossonera andrà in scadenza nel 2024. Inoltre, sullo sfondo per la Juve, resterebbe il nome di Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell'Atletico Madrid.

La Juventus penserebbe ad un doppio colpo dal Napoli: piacerebbero Lozano e Politano per l'attacco

La Juventus, qualora riuscisse a portare alla Continassa Cristiano Giuntoli potrebbe poi tentare un altro colpo sempre proveniente dal Napoli. Le indiscrezioni di Calciomercato.it vorrebbero infatti i bianconeri attenti osservatori delle situazioni inerenti i profili di Matteo Politano e Hirving Lozano.

Entrambi, verrebbero considerati delle riserve da Luciano Spalleti e di conseguenza De Laurentiis potrebbe pensare alla cessione di almeno uno dei due in estate, qualora arrivasse l'offerta giusta. La Juve, che dal canto suo rischierebbe di perdere Angel Di Maria qualora non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, potrebbe dunque pensare di intavolare una trattativa col presidente del club partenopeo, con la consapevolezza che il valore del cartellino di Politano si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro mentre quello di Hirving Lozano, avrebbe un valore vicino ai 30 milioni di euro.