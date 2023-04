Gli episodi che hanno contraddistinto la partita tra Lazio e Juventus, terminata per 2 a 1 in favore dei biancocelesti, stanno ancora tenendo banco. A parlarne nelle scorse ore ai microfoni di calciomercato.com è stato il giornalista Giancarlo Padovan, che nello specifico ha voluto sottolineare come il gol di Milinkovic-Savic fosse irregolare. Dello stesso argomento ha scritto un editoriale pubblicato su Tuttosport il giornalista Guido Vaciago.

Lazio-Juventus, Padovan: 'Non è onesto non riconoscere che il gol di Milinkovic-Savic nasce da una spinta evidente'

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan è tornato a parlare di quanto accaduto in Lazio - Juventus, partita di Serie A che si è conclusa a favore dei biancocelesti per il risultato di 2 a 1. Padovan, intervistato dai microfoni di calciomercato, ha dunque voluto commentare approfonditamente l'episodio del primo gol segnato dai padroni di casa, quello per il quale la Juventus ha protestato per un presunto fallo commesso da Milinkovic-Savic ai danni di Alex Sandro: “Non è onesto chi non riconosca che il gol di Milinkovic Savic fosse viziato da una spinta evidente nei confronti di Alex Sandro.

Può essere che il brasiliano abbia accentuato la caduta, ma dire che la spinta fosse troppo leggera per determinarne lo sbilanciamento è da gente che non ha mai giocato a calcio”. Padovan ha poi voluto rintuzzare sull'argomento affermando come un gol del genere, se fosse stato segnato dalla Juventus, sarebbe stato vivisezionato ed avrebbe provocato una levata di scudi generale contro la compagine bianconera.

Infine Padovan ha voluto lanciare un messaggio all’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, affermando come ci sarebbero dovute essere due espulsioni contro la Juve ma che in ogni caso il trattamento equo dovrebbe spettare ad ogni squadra che calchi un campo di calcio di Serie A.

Vaciago punge la direzione arbitrale di Lazio-Juventus: 'Il gol irregolare di Milinkovic-Savic è clamoroso'

Nell'episodio del gol di Milinkovic-Savic in Lazio - Juventus [VIDEO] ha voluto dire la propria opinione anche Guido Vaciago. Il giornalista del quotidiano sportivo Tuttosport nelle scorse ore ha dunque pubblicato un editoriale nel quale ha criticato la direzione arbitrale del fischietto Di Bello usando queste parole: “Perché la sua curva viene chiusa e quella della Lazio no? Perché viene convalidato il gol di Milinkovic dopo la clamorosa spinta su Alex Sandro? Perché è l’unica squadra punita, con quindici punti, per le plusvalenze? Il gol irregolare di Milinkovic Savic è clamoroso, ma non necessariamente decisivo nel complesso di una partita che la Juventus aveva raddrizzato dopo pochi minuti, grazie a una reazione di rabbia”