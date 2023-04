Archiviata la sconfitta in campionato contro la Lazio, la Juventus si proietta verso il quarto di finale di Europa League che la vedrà scendere in campo giovedì 13 aprile. L'avversario è senz'altro ostico, si tratta dello Sporting Lisbona che è reduce dal trionfo agli ottavi ai danni dell'Arsenal e sta inoltre attraversando un ottimo periodo nella Liga portoghese, dove ha vinto otto delle ultime dieci gare disputate. I bianconeri di Max Allegri arrivano all'appuntamento senza nessun giocatore squalificato mentre resta da valutare la condizione di Vlahovic, assente all'allenamento di Pasquetta dopo essere uscito malconcio dall'Olimpico.

Juventus, Dusan Vlahovic salta l'allenamento di Pasquetta

Il sorteggio di Europa League non è stato proprio benevolo con la Juventus. Oltre allo Sporting Lisbona, prossimo avversario, infatti, in caso di passaggio del turno i bianconeri dovranno affrontare in semifinale la vincente della sfida tra Manchester United e Siviglia. Un passaggio fondamentale per conquistare un trofeo europeo e soprattutto per accedere alla prossima Champions League, vista l'attuale posizione in Serie A. Un doppio incontro da dentro o fuori, che vedrà la Juve affrontare i lusitani prima all'Allianz Stadium il 13 aprile e poi allo stadio 'Josè Alvalade' di Lisbona il 20 aprile.

Massimiliano Allegri, al rientro in panchina in seguito all'influenza che non gli ha permesso di partecipare alla trasferta di Roma, potrà schierare Angel Di Maria, tra i mattatori di questo percorso in Europa League.

Oltre al Fideo, in attacco avrà a disposizione tutti gli effettivi Kean a Milik (a segno 5 volte nella partitella in allenamento). Diverso il discorso di Vlahovic: il serbo resta in dubbio per la sfida di giovedì in seguito al problema alla caviglia evidenziatosi in campo nell'ultima sfida contro la Lazio. L'attaccante è rimasto a riposo nell'allenamento di Pasquetta mentre hanno lavorato a parte Alex Sandro, Rabiot, De Sciglio e Juan Cuadrado.

Juventus-Sporting, TV8 trasmetterà in chiaro la partita

Giovedì 13 aprile la Juventus sarà impegnata in Europa League contro lo Sporting Lisbona. Il teatro dell'andata dei quarti di finale sarà l'Allianz Stadium, pronto al sold out. Il fischio di inizio del match è previsto alle 21 ore italiane, mentre per quanto riguarda la copertura televisiva ci saranno diverse soluzioni per i tifosi e gli appassionati di calcio.

La gara sarà infatti in onda sia Sky che Dazn, oltre alla possibilità di vederla in chiaro su TV8.

Le altre partite di Europa League [VIDEO] di scena giovedì 13 aprile saranno Feyenoord-Roma alle 18.45, Manchester United-Siviglia e Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise alle ore 21. Queste gare verranno trasmesse da Sky e Dazn.