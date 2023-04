L'Inter starebbe guardando in casa Torino per il nuovo difensore che a partire dalla stagione 2023-2024 dovrà prendere il posto di Skriniar, ormai promesso sposo del Paris Saint-Germain a parametro zero. Al momento tra gli obiettivi di mercato per il reparto arretrato ci sarebbe Alessandro Buongiorno, giovane centrale difensivo del Toro.

I dirigenti nerazzurri starebbero cercando un calciatore giovane, ma allo stesso tempo affidabile e con una certa esperienza accumulata in Serie A. Requisiti, questi, che andrebbero a delineare il profilo di Buongiorno.

Il capitano del Torino ha quasi 24 anni e finora ha accumulato quasi 60 presenze in campionato con la maglia della squadra piemontese, e qualche apparizione in Coppa Italia.

Ovviamente per adesso gli mancano gettoni di presenza nelle competizioni europee, un dato però piuttosto scontato se si considera che il Torino da diversi anni non è protagonista nelle coppe continentali.

Inter: Buongiorno costerebbe circa 10 milioni

Alessandro Buongiorno, se nella prossima estate diventasse un nuovo giocatore dell'Inter, andrebbe a occupare il posto al centro della difesa lasciato libero da Skriniar. Il 24enne torinese potrebbe essere anche schierato, all'occorrenza, sulla fascia sinistra.

Per quanto riguarda l'eventuale trattativa di mercato da imbastire con il Torino, la base economica di partenza non sarebbe proibitiva.

Sembra, infatti, che il costo del cartellino del difensore granata si aggiri intorno ai 10 milioni di euro. Probabilmente l'Inter proverebbe a chiedere un piccolo sconto o ad inserire una contropartita tecnica, ma ad oggi sembra difficile che il presidente del club piemontese, Urbano Cairo, possa abbassare il prezzo di un calciatore che, non solo si sta facendo notare e apprezzare per le sue buone prestazioni, ma che ha anche un contratto in scadenza nel giugno del 2025.

Su Correa potrebbe esserci l'Everton

Nel mercato in uscita dell'Inter non si esclude una partenza di Joaquin Correa. L'attaccante argentino da quando ha indossato la casacca nerazzurra (estate 2021) non è mai riuscito a convincere con prestazioni al di sotto delle aspettative. Per questo motivo pare che i dirigenti Marotta e Ausilio stiano cercando acquirenti per il Tucu.

Qualche mese fa si era parlato di un presunto interesse del Siviglia, poi smentito dalla compagine spagnola. Il West Ham avrebbe fatto qualche sondaggio, senza però mai affondare realmente il colpo. Starebbe invece avanzando l'ipotesi Everton che per la prossima stagione pare sia alla ricerca di una seconda punta.

Difficile (se non impossibile) che l'Inter possa rientrare dei circa 30 milioni di euro versati alla Lazio (tra prestito oneroso e riscatto) per portare a Milano nel 2021 l'argentino Correa.