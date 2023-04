La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. In attesa di capire quale sarà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze, il club studia l'assetto dirigenziale del futuro.

Al riguardo hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Alessandro Del Piero che in un'intervista a CBS Sports non si è sbilanciato su un suo possibile ritorno a Torino dichiarando comunque come tenga molto al club bianconero.

Sull'argomento si è espresso nelle ultime ore anche Fabio Ravezzani: il giornalista sportivo sul suo profilo Twitter ha condiviso un articolo di Calcio e Finanza sulle dichiarazioni di Del Piero lanciando una pesante critica all'ex giocatore bianconero.

Il giornalista Ravezzani ha parlato di un possibile ritorno di Del Piero alla Juve per motivi economici

'Come sempre, prima del cuore Del Piero mette il portafoglio. Riempiendolo come la Juve fece per oltre un decennio, anche il cuore si smuoverà per il gran ritorno. A Los Angeles dicono: follow the money'. Queste le dichiarazioni di Fabio Ravezzani in un post pubblicato sul suo profilo Twitter.

Il giornalista sportivo ha quindi sottolineato come ci siano dei problemi economici dietro il mancato, fin qui, riapprodo di Del Piero in società.

Tanti i commenti al post di Ravezzani, molti dei quali critici nei confronti del giornalista sportivo.

I commenti degli utenti al post del giornalista Ravezzani

Un utente ha commentato il post di Fabio Ravezzani scrivendo: 'Direttore, noto che Le piace assumere il ruolo di moralizzatore. Bene. Deduco quindi che, in questo caso, Lei si ritrovi a fare il Super Mega Direttore del Gruppo Mediapason solo per questioni di cuore.

E non certo per prestigio professionale e men che meno per vile denaro'. La risposta di Ravezzani è stata: 'Potrei risponderle nel merito ma dubito capirebbe'. Un altro utente ha scritto: 'Il portafoglio lo guardiamo tutti, non solo Del Piero. Non facciamo morali inutili. Che sia pronto a tornare è dato soprattutto dal cuore, non penso abbia bisogno dei soldi della Juve per campare con tutto quello che ha creato intorno a sé in questi anni'. Un altro utente ha scritto: 'Non sono d'accordo, di certo gratis non lavora, come nessuno e non credo proprio che si stia discutendo sullo stipendio'.