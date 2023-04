La sconfitta in campionato contro il Sassuolo da parte della Juventus ha riscosso clamore mediatico nelle ultime ore (1-0 con rete di Gregoire Defrel). La squadra bianconera, dopo aver chiuso i primi tre mesi del 2023 in maniera importante vincendo contro l'Inter in campionato per 0-1, al ritorno dalla pausa per le nazionali sembra tornata scarica ed appesantita dal punto vista fisico con due sole vittorie centrate, contro l'Hellas Verona in Serie A e lo Sporting Lisbona nell'andata dei Quarti di Europa League.

Prima del match contro il Sassuolo è stato ospite alla Bobo Tv Alessandro Nesta.

L'ex tecnico del Frosinone ha parlato di Juventus e di Allegri, sottolineando come con il tecnico abbia un ottimo rapporto anche se in passato non sono mancati litigi quando i due erano al Milan.

Alessandro Nesta ha parlato del gioco della Juventus di Massimiliano Allegri

'La Juve storicamente è una squadra forte e concentrata. A me la Juve non piace vederla, dovrebbe fare di più. Con Allegri ho avuto un buon rapporto, abbiamo anche litigato a volte. Lo reputo intelligente, ma deve fare uno step e migliorare la fase offensiva, il calcio obbliga a farlo': parole importanti quelle di Nesta che trovano conferme fra diversi addetti ai lavori ma anche fra i tifosi bianconeri, molti dei quali si sono riversati sui social dopo la sconfitta di Reggio Emilia lanciando l'hashtag #AllegriOut.

La carriera da giocatore e da tecnico di Nesta

Cresciuto nella Lazio prima nel settore giovanile e poi in prima squadra diventando un riferimento del club (dove ha vinto un campionato, una Coppa delle Coppe ed una Supercoppa europea oltre a 2 Supercoppe italiane e a 2 Coppe Italia), nel 2002 Alessandro Nesta si è trasferito al Milan dove ha proseguito la propria carriera con delle vittorie prestigiose.

Con la società milanese ha infatti vinto due campionati, due Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe europee, 2 Champions League ed 1 Mondiale per Club.

Con la nazionale italiana invece ha vinto un Europeo under 21 ed una Coppa del Mondo nel 2006. Nella sua ultima stagione da calciatore professionista Nesta ha vinto anche un campionato con il Montreal Impact.

Nel 2014 ha disputato anche 3 match con la società indiana del Chennaiyin prima di iniziare la carriera da consulente nel Montreact Impact prima e da allenatore poi partendo dal Miami FC (dov'è rimasto dal 2015 al 2017) ed arrivando al Perugia nella stagione 2018-2019 e al Frosinone nelle stagioni 2019-2020 e 2020-2021.