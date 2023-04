La Juventus è al lavoro per definirei il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Gran parte di questo passerà dalle vicende giudiziarie e dall'eventualità in cui i bianconeri disputeranno o meno la Champions League. La mancata partecipazione alla competizione europea potrebbe agevolare cessioni pesanti, uno dei possibili partenti sarebbe Dusan Vlahovic [VIDEO]. Il giocatore bianconero fra problema di pubalgia e problematiche nell'adattamento al gioco di Allegri sta disputando una stagione non ideale. Una situazione che potrebbe agevolare una sua cessione.

A tal riguardo le ultime notizie di mercato che arrivano dalla stampa spagnola parlano di un possibile interesse del Real Madrid per il giocatore. La società spagnola sta lavorando al sostituto di Karim Benzema, il francese è in scadenza di contratto a giugno e attualmente non si parla di prolungamento contrattuale con il Real Madrid.

Il giocatore Vlahovic potrebbe trasferirsi al Real Madrid a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli il Real Madrid vorrebbe Dusan Vlahovic. Il giocatore della Juventus sarebbe considerato un rinforzo importante per la società spagnola in previsione di un ringiovanimento del settore avanzato. Karim Benzema potrebbe lasciare la Spagna a giugno essendo in scadenza di contratto e potrebbe essere sostituito proprio dal giocatore bianconero.

La situazione di incertezza della Juventus riguardante le vicende giudiziarie, potrebbe agevolare la decisione di Vlahovic di valutare una nuova esperienza professionale. Si era parlato di un possibile interesse di società come l'Arsenal e Bayern Monaco, ma ci sarebbe anche il Real Madrid sul giocatore. Con un'offerta da circa 100 milioni di euro la società bianconera potrebbe valutare anche la cessione del giocatore.

Una stagione non ideale per Vlahovic condizionata anche dai risultati della Juve in Champions League (uscita ai gironi) e in campionato. Fino ad adesso Vlahovic ha disputato 21 match nel campionato italiano segnando 8 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia, 5 match con 1 gol e 1 assist fornito ad un suo compagno in Champions League e 5 match con 2 gol e 1 assist in Europa League.

Il possibile mercato della Juve

L'eventuale cessione di Vlahovic garantirebbe una somma importante per rinforzare non solo il settore avanzato, ma anche centrocampo e difesa. Piace sempre Davide Frattesi del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana così come Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che potrebbe lasciare la società laziale per circa 40 milioni di euro.