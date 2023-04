Per la Juventus, quella del 26 aprile, è stata una serata amara visto che la squadra ha incassato una sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. I bianconeri hanno così perso la possibilità di arrivare in finale di Coppa Italia. Al termine della gara, come ha rivelato La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un momento di tensione nel tunnel degli spogliatoi. In modo particolare Massimiliano Allegri sarebbe apparso piuttosto arrabbiato e avrebbe avuto uno sfogo nei confronti dei dirigenti dell'Inter Marotta e Baccin: "Siete delle m…, ma tanto arrivate sesti".

Dunque, il tecnico della Juventus si sarebbe scagliato contro i manager nerazzurri dopo che anche nel match di andata c'erano stati degli screzi. In particolare Baccin, nel match dell'Allianz Stadium, scese in campo dopo le espulsioni di Handanovic e Lukaku.

Allegri arrabbiato anche con la sua squadra

Massimiliano Allegri , al termine della gara contro l'Inter, avrebbe avuto un alterco con i dirigenti nerazzurri ma la sua rabbia sarebbe divampata anche con i suoi giocatori. Il tecnico livornese avrebbe rimproverato i calciatori rei di aver fatto una brutta prestazione. Inotre, Massimiliano Allegri avrebbe detto alla sua squadra di voler arrivare in classifica davanti all'Inter: "Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions".

Adesso non resta che attendere di capire se gli screzi tra l'allenatore della Juventus ei dirigenti dell'Inter sono stati intercettati dagli ispettori federali e se ci saranno eventuali sanzioni.

La Juventus deve voltare pagina

Questo è un periodo complicato per la Juventus che non vince dalla gara del 13 aprile contro lo Sporting Lisbona.

In campionato, invece, la vittoria manca dal 1 aprile. Dunque Massimiliano Allegri , in questi giorni, dovrà lavorare per cercare di portare la sua squadra fuori da questa crisi di risultati. La sfida contro il Bologna è dietro l'angolo ma la Juventus dovrà fare anche i conti con la stanchezza che ha lasciato la semifinale di Coppa Italia.

Inoltre, resta da capire come sta Dusan Vlahovic. Il numero 9 juventino ha riportato un problema alla caviglia alla vigilia della gara contro l'Inter ed è stato costretto al forfait. Adesso la speranza è che possa recuperare il prima possibile anche perché dopo la gara contro il Bologna ci sarà il turno infrasettimanale di campionato. Dunque il calendario della Juventus resta serrato e servirà l'apporto di tutti i giocatori. Inoltre, in queste settimane manca anche Moise Kean che è fermo per un problema muscolare. Dunque non resta che attendere i prossimi giorni per capire se Vlahovic potrà essere a disposizione per i prossimi match di campionato. La sensazione è che comunque DV9 sia a rischio per la partita contro il Bologna.