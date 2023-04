Allo Stadio Olimpico si gioca una fetta per la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma di Josè Mourinho ospita il Milan di Stefano Pioli in un vero e proprio crocevia per il quarto posto. I giallorossi vogliono riscattare il ko contro l'Atalanta, mentre i rossoneri arrivano dalla vittoria casalinga contro il Lecce.

Roma: dubbio Dybala, ballottaggio Belotti-Abraham

Per quanto concerne la possibile formazione, Josè Mourinho deve sciogliere il dubbio più importante della vigilia che riguarda Paulo Dybala. La Joya non è al top della condizione visto il problema alla caviglia rimediato nella sfida contro la Dea.

La sua convocazione è in dubbio, con l'argentino che proverà a stringere i denti ed essere almeno a disposizione per la panchina. Lo Special One potrebbe così optare per un 3-4-2-1 con El Shaarawy e Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham in ballottaggio con Andrea Belotti, che è entrato bene nel match contro la compagine di Gasperini.

I giallorossi devono inoltre far fronte alle defezioni in difesa. Infatti, oltre a Smalling anche Llorente sarà out contro i rossoneri per un problema al flessore. Ecco perché Mourinho dovrebbe schierare il terzetto formato da Ibanez, Mancini e Kumbulla. Sulle fasce, spazio a Zalewski e Spinazzola, mentre a centrocampo spazio al tandem Matic-Cristante.

Milan: potrebbe tornare Giroud, conferma per Krunic

Buon momento per il Milan di Stefano Pioli che vuole dare continuità ai risultati per arrivare nel migliore dei modi alla semifinale di Champions contro l'Inter.

In campionato, il Diavolo vuole centrare il quarto che significherebbe Champions anche nella prossima stagione ed ecco perchè Pioli è pronto a schierare la miglior formazione nel match contro la Roma.

In attacco, dal primo minuto dovrebbe tornare Olivier Giroud. Il bomber francese dovrebbe comporre il reparto offensivo assieme a Brahim Diaz e Rafael Leao, in grande spolvero nell'ultima sfida contro il Lecce.

A centrocampo, conferma per Krunic coadiuvato da Bennacer e Tonali mentre unico ballottaggio in difesa tra Kjaer e Kalulu con il totem danese in netto vantaggio.

Sulle corsie esterne torna Calabria dalla squalifica, mentre confermatissimi Tomori e Theo Hernandez. In porta, confermato Maignan.

Non faranno parte dei convocati Tommaso Pobega e Zlatan Ibrahimovic, le cui condizionati verranno monitorate giorno per giorno.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Milan [VIDEO]:

Roma: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini, Abraham.

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali, Krunic; Leao, Giroud, Diaz.