La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro l'Inter valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e in programma a San Siro mercoledì 26 aprile.

Per questo match i bianconeri rischiano di dover fare a meno un giocatore importante come Dusan Vlahovic. Infatti, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha spiegato che il serbo si è fatto male nell'allenamento di questa mattina 25 aprile: "Ha preso una distorsione alla caviglia e difficilmente sarà della partita".

Dunque solo nelle ore prima della partita si potrà sapere se il centravanti possa essere almeno in panchina: la sensazione è che comunque vada verso il forfait.

Vista l'assenza (almeno dai titolari) di Vlahovic resta da capire chi guiderà l'attacco della Juventus. Infatti, Arek Milik è reduce da 90 minuti giocati contro il Napoli e potrebbe essere un po' stanco, in ogni caso i dubbi di formazione verranno risolti solo nella mattinata del 26 aprile, quando mancheranno poche ore al fischio d'inizio.

Dubbi di formazione di Allegri

In casa Juventus ci sono parecchi dubbi di formazione in vista della gara contro l'Inter. Per questo match mancheranno sicuramente Juan Cuadrado, squalificato, e Moise Kean che è infortunato.

Per quanto riguarda le scelte di formazione Massimiliano Allegri non si è sbilanciato più di tanto: "Devo decidere". Il tecnico livornese ha mischiato un po' le carte e su Paul Pogba ha spiegato: "Sta meglio, secondo me domani 26 aprile potrà fare un pezzetto di partita".

Gli altri dubbi di formazione riguardano l'attacco, dove non è da escludere il tridente, a parlare di questa ipotesi è stato lo stesso tecnico della Juventus: "Tra Milik, Chiesa e Di Maria domani (26 aprile, ndr) decido se possono giocare tutti e tre o solo due, perché poi ci sarà bisogno anche dei cambi".

Infine, Allegri ha parlato del proprio futuro professionale: "Io ho un contratto di due anni e sono un privilegiato a lavorare alla Juventus".

La partenza per Milano avverrà il 26 aprile

La Juventus, questo 25 aprile, si è allenata in vista della gara contro l'Inter e al termine della seduta i giocatori hanno lasciato il JTC per tornare nelle rispettive abitazioni. Infatti, la Juventus partirà per Milano solo nella mattinata del giorno della partita, mercoledì 26 aprile. Prima di spostarsi in Lombardia, il tecnico bianconero Allegri diramerà la lista dei convocati e quindi di fatto si capirà qualcosa in più sulle condizioni di Vlahovic.