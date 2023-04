Nell'ultima conferenza stampa di Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus ha parlato del suo futuro in bianconero, scacciando quelle voci che lo vorrebbero lontano dalla Continassa al termine della stagione in corso. Anche l'ex dirigente della "Vecchia Signora" Luciano Moggi, ai microfoni di Radio BiancoNera, ha voluto parlare del possibile futuro di Allegri.

Allegri tranquillizza la Juventus: "Quando faccio parte di una società divento aziendalista ed ho ancora due anni di contratto"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare del suo futuro e lo ha fatto in occasione della conferenza stampa del match di Coppa Italia tra i bianconeri e l'Inter.

Ecco quanto detto in proposito dal manager da Livorno: "Ho un contratto di due anni. Sono un privilegiato a lavorare alla Juventus, poi nell'arco della vita ci sono momenti di difficoltà da affrontare con serenità e spalle larghe. Io quando faccio parte di una società sono un'aziendalista. Dobbiamo pensare a finire bene il campionato, ad arrivare secondi e ad arrivare nelle due finali, che non è facile". Allegri ha poi voluto precisare come nella prossima stagione, la Juventus dovrà avere una programmazione atta a migliorare una rosa che dovrebbe lottare per tornare a vincere. Infine Allegri ha fatto i complimenti alla programmazione della Juventus, sottolineando come la società abbia potenziato i settori della squadra giovanile e di quella femminile.

Moggi sul futuro di Allegri: "Il problema della sua permanenza non si pone, se arriva in Champions scatta il rinnovo"

Anche Luciano Moggi ha parlato di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro. L'ex dirigente della formazione piemontese, intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, ha dunque detto del Livornese: "Se abbiamo ascoltato tutti bene ciò che ha detto ieri in conferenza stampa Allegri, c'è da sottolineare come lui parli dei rinforzi della Juventus dell'anno prossimo.

Il problema di una sua permanenza non si pone; d'altra parte, inoltre, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League scatta automaticamente il rinnovo per altri due anni". Luciano Moggi ha poi parlato della sfida persa dalla Juventus contro il Napoli, sottolineando come la formazione bianconera sia stata particolarmente brava nel difendersi ma altrettanto deficitaria nel trovare la via della rete.

Infine, Moggi ha parlato della gara di ritorno di Coppa Italia che vedrà affrontarsi Juve ed Inter, evidenziando come la formazione di Massimiliano Allegri abbia uno score particolarmente positivo a San Siro e che di conseguenza potrebbe avere la meglio sugli uomini di Simone Inzaghi.