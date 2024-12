Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, il Manchester City starebbe pensando all'ex Juventus Paul Pogba per potenziare il centrocampo. La trattativa potrebbe non essere semplice, sia per i tempi ancora lunghi che dovrà rispettare il francese prima della scadenza della sua squalifica per doping, sia perché il francese non gradirebbe tornare in Premier League.

Questa è l'indiscrezione emersa nelle ultime ore dai media spagnoli e che vorrebbe il club inglese sulle tracce del centrocampista transalpino.

Un rumor che troverebbe delle fondamenta sostanzialmente per due motivi: il primo è che la formazione di Guardiola cercherebbe per gennaio un mediano che possa potenzialmente prendere le veci di Rodri, calciatore ai box per la rottura del crociato. Il secondo motivo per giustificare l'accostamento di Pogba al City sarebbe da individuare nell'apprezzamento che avrebbe manifestato nei confronti del centrocampista proprio il tecnico Guardiola.

Il "Polpo" attualmente è svincolati di lusso e date le disponibilità del gruppo controllante il Manchester City, non dovrebbe essere un problema fra le parti trovare un accordo, tuttavia è doveroso sottolineare come Pogba, a causa della squalifica per doping recentemente ridotta, potrà riscendere in campo in gare ufficiali dal marzo 2025.

Una difficoltà non indifferente per il club inglese, che avrebbe bisogno sin dai primi di gennaio del sostituto di Rodri.

Pogba non sarebbe entusiasta di tornare in Premier

Oltre alla circostanza legata al rientro tardivo di Pogba per la squalifica del doping, ci sarebbero anche altri fattori che potrebbero complicare questa potenziale trattativa.

Innanzitutto, Pogba non sembrerebbe particolarmente entusiasta all'idea di tornare a giocare in Premier League, dove ha già avuto un'esperienza difficile con il Manchester United. Il francese sarebbe più dirottato sull'idea di continuare in una squadra di Serie A o esplorare opportunità in MLS o in Arabia Saudita.

Inoltre, il suo passato legame con lo United potrebbe rendere problematico un trasferimento ai rivali cittadini, creando una situazione delicata da gestire.