Questa sarà una settimana ricca di emozioni per la Juventus, sia a livello di campo sia per le questioni extracalcistiche. Infatti, mercoledì 19 aprile ci sarà l'udienza presso il collegio di garanzia dello sport del Coni e in quella occasione si saprà se ai bianconeri verranno restituiti i 15 punti tolti per la questione plusvalenze.

Poi giovedì 20 aprile la Juventus sarà in campo per affrontare lo Sporting Lisbona in Europa League: quella contro i portoghesi sarà una sfida decisiva per la squadra di Massimiliano Allegri per provare ad accedere alla semifinale della seconda competizione europea.

Nel frattempo il vice capitano della Juventus, Danilo ha parlato alla trasmissione tv Pressing e si è espresso anche in merito alla possibilità di vedersi restituire i 15 punti in classifica: "Se succedesse sarebbe una cosa giusta, secondo me".

Danilo parla della penalizzazione subita dai bianconeri e della speranza che vengano restituiti i punti

Nelle scorse ore, Danilo ha avuto modo di tornare a parlare della penalizzazione inflitta alla Juventus per la questione legata alle plusvalenze fittizie: "C'è sempre il pensiero che ci possano restituire quei punti".

Il numero 6 juventino ha poi spiegato: "Sono punti che abbiamo conquistato in campo con tanto sacrificio e sofferenza, come una squadra e una famiglia".

Intanto giovedì 20 aprile la Juventus sarà impegnata contro lo Sporting Lisbona nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dopo il successo per 1-0 ottenuto nella partita di andata a Torino grazie alla rete segnata da Gatti.

Parla anche John Elkann

Intanto in queste ore sono arrivate anche le parole di John Elkann, che nella lettera agli azionisti di Exor ha parlato proprio dei mesi difficili vissuti dal club bianconero: "La Juventus si è trovata ad affrontare crescenti difficoltà interne ed esterne, che hanno messo il club a dura prova".

Inoltre, l'ad di Exor ci ha tenuto a sottolineare che il club bianconero non ha commesso nulla di illegale: "La Juventus nega ogni illecito".

Infine John Elkann ha voluto ringraziare Andrea Agnelli, che ha guidato la Juventus in una fase ricca di cambiamenti e di vittorie".

Aggiungendo anche: "La Juventus ha ora un nuovo Presidente, Gianluca Ferrero, e un nuovo Amministratore Delegato, Maurizio Scanavino, che è anche alla guida della nostra media company Gedi, dove sta portando avanti con successo un piano di rilancio.

Gianluca e Maurizio saranno aiutati da un nuovo Consiglio di Amministrazione, e hanno iniziato bene, facendo in modo che la Juventus possa affrontare le numerose sfide attuali, proteggendo al tempo stesso la sua reputazione affinché possa tornare più forte sia in campo che fuori".