Il Milan inizia ad osservare diversi profili per la prossima sessione estiva di Calciomercato. La società rossonera vuole continuare il percorso di crescita intrapreso con la gestione di Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista in Europa come fatto in questa stagione. Il reparto offensivo del Diavolo resta un rebus: oltre alla certezza Giroud, la dirigenza rossonera vuole conoscere il futuro di Rafael Leao e in attesa di ciò valuta eventuali sostituti in caso di addio del portoghese.

Milan, idee Greenwood e Saint-Maximin per giugno

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan starebbe monitorando la situazione di Greenwood, talentuoso esterno inglese che potrebbe lasciare il Manchester United. Il contratto del classe 2001 è in scadenza nel 2025 e ciò potrebbe agevolare un'eventuale trattativa tra i rossoneri ed i Red Devils che devono decidere se confermare l'esterno inglese nella prossima stagione oppure cederlo. Molto dipenderà dalle scelte del tecnico Ten Haag che in questa stagione sta puntando su altri giovani come Garnacho.

Greenwood non è il solo esterno che milita in Premier League monitorato dal Milan. Infatti, il Milan tiene sempre d'occhio il profilo di Saint-Maximin, esterno francese del Newcastle già accostato al Diavolo nelle precedenti sessioni di mercato.

L'ex Nizza potrebbe lasciare i Magpies in estate, visto che il club inglese non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 e per questo potrebbero prendere in considerazione delle offerte importanti già a giugno. Più difficile per il Milan arrivare a Mattia Zaccagni, viste le richieste importanti della Lazio.

Oltre Leao, anche la posizione di Ante Rebic è in bilico. Le prossime partite e soprattutto prestazioni potrebbero risultare fondamentali per la permanenza dell'ex Fiorentina, nel mirino di diverse squadre della Bundesliga.

Milan, conferma per Pobega anche nella prossima stagione

Il reparto offensivo non è il solo che potrebbe esser rivoluzionato in estate.

Infatti, anche il centrocampo potrebbe subire delle modifiche in sede di calciomercato. Il Milan è alla ricerca di un forte centrocampista per completare la mediana.

Dallo Stadio Dall'Ara è però arrivato un segnale forte che risponde al nome di Tommaso Pobega, che ha siglato la rete del pareggio contro la formazione di Thiago Motta. Nonostante una seconda parte non con molte presenze, l'ex Spezia e Torino ha sempre risposto sul campo e per questo dovrebbe esser confermato anche nella prossima stagione. L'interesse proprio del club granata e di Ivan Juric non sarebbe un ostacolo per la conferma di Pobega anche nella prossima stagione.

Se per il centrocampo italiano la conferma sarebbe vicina, discorso diverso è per Yacine Adli che non è riuscito a ritagliarsi un minutaggio importante nelle rotazioni di Pioli. Per questo, l'ex Bordeaux starebbe valutando l'addio al termine della stagione.