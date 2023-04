Angel Di Maria, in questa seconda parte di stagione sta dando un contributo importante alla Juventus, dopo che nella prima metà era stato invece condizionato da diversi infortuni muscolari.

L'argentino non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Torino insieme alla famiglia e - secondo La Gazzetta dello Sport - avrebbe già dato la disponibilità alla società bianconera di prolungare il contratto per un'altra stagione. La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere almeno fino al 2024 nel calcio europeo, anche per avere maggiori possibilità di essere convocato per la Coppa America, prevista nell'estate 2024, con la nazionale argentina.

Di Maria potrebbe rimanere alla Juventus un'altra stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Angel Di Maria vorrebbe rimanere un'altra stagione alla Juventus. Il campione del mondo gradirebbe la permanenza nella società bianconera nonostante le problematiche incontrate in questa stagione.

Il "Fideo" potrebbe prolungare il contratto allo stesso ingaggio che attualmente guadagna, circa 7 milioni di euro a stagione con la Juventus, che peraltro in tal caso potrebbe usufruire della tassazione agevolata del Decreto Crescita: tale disposizione è infatti applicabile a partire dal secondo anno di permanenza in Italia di un giocatore, situazione che appunto per Di Maria si realizzerebbe solo in caso di conferma.

Le indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa italiana contrastano però con quelle che arrivano invece dalla Spagna, le quali sottolineano come, in caso di ritorno di Leo Messi al Barcellona, Di Maria potrebbe seguire il suo amico e compagno di nazionale proprio nella società catalana.

Il resto del mercato della Juventus: il punto sui rinnovi dei giocatori in scadenza

Rimanendo in tema giocatori in scadenza a fine giugno, la Juventus deve decidere anche sul prolungamento di Adrien Rabiot, il quale avrebbe le maggiori probabilità di rimanere in caso di qualificazione dei bianconeri alla prossima Champions League.

Circola da qualche settimana anche l'indiscrezione sul possibile prolungamento di un anno per i due laterali sudamericani Alex Sandro e Juan Cuadrado, ai quali potrebbe essere offerto uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepiscono attualmente.

Pare invece praticamente scontata la conferma per il terzo portiere Carlo Pinsoglio.