Nelle scorse Alessandro Del Piero ha parlato con Thierry Herry ai microfoni della CBS del suo possibile ritorno alla Juventus come dirigente. "Pinturicchio" ha inoltre commentato la penalizzazione inferta ai bianconeri del -15, paragonandola a Calciopoli e quanto accaduto nel 2006. Anche Herry ha parlato dei bianconeri e di quanto accaduto con l'Inter e Lukaku in coppa Italia.

Del Piero sul suo possibile ritorno alla Juventus: "Il mio cuore è sempre li e guardo tuto quello che riguarda l'ambiente"

Il ritorno come spettatore di Alessandro Del Piero allo Stadium nelle ultime partite che hanno visto giocare la Juventus in casa ha fatto clamore tra i supporter bianconeri che sognerebbero da tempo il ritorno del “Pinturicchio” in pianta stabile come elemento societario.

Di questa evenienza ha parlato nelle scorse ore proprio Del Piero, che ai microfoni della CBS ha risposto a Henry per quanto concerne un suo possibile ritorno alla Juve: “Ci sono tante voci ogni volta che torno allo Stadium, non sono qui per dire sì o no, il mio cuore è ancora lì e guardo sempre tutto quello che riguarda la Juve da un punto di vista diverso, cercando di mettere da parte l'emotività anche se è dura. Non credo che puoi pensare un ruolo solo per te stesso ma costruire un team perché ci sono tante cose da fare in un club”. Del Piero nel suo intervento si è poi concentrato sulla penalizzazione inferta alla Juventus di 15 punti e sullo stato umorale di una squadra che sta giocando una stagione senza certezze.

L’ex numero 10 bianconero ha dunque voluto dare la sua solidarietà ai calciatori della Juventus, affermando come nel 2006 provò sensazioni molto simili con quello che fu lo scandalo di “Calciopoli”. Alessandro Del Piero ha infine concluso su questo argomento affermando come i 15 punti inferti alla Juventus potrebbero essere restituiti alla compagine bianconera che tuttavia non avrebbe dovuto ricevere una sentenza del genere a campionato in corso ma bensì a stagione conclusa.

Herry torna a difendere Lukaku: "Ha preso un cartellino rosso per nulla, io avrei fatto di peggio"

Lo stesso Thierry Herry ha continuato a parlare con Del Piero ai microfoni della CBS commentando quanto accaduto nella partita di coppa Italia giocata tra la formazione bianconera e l'Inter. L'ex attaccante dell'Arsenal è dunque voluto tornare sull'episodio che ha visto Romelu Lukaku espulso per aver esultato in maniera provocatoria contro i tifosi della Juve: "Lukaku prende un cartellino giallo per questa cosa qui?

Davvero? Per questo? Io avrei fatto di peggio se fossi stato preso di mira con questi insulti. E la Federcalcio italiana, dopo aver rivisto tutto in tv, non cancella la sanzione? Sul serio? Esiste qualcosa che si chiama empatia, bisogna capire le situazione. Se una parte di pubblico ti insulta e tu li zittisci dopo un gol non può essere cartellino giallo".