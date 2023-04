La Juventus è al lavoro per definire le trattative da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League che garantirebbe circa 60 milioni di euro di ricavi. Fra i nomi avvicinati alla società bianconera nelle ultime settimane è ritornato quello di Sergej Milinkovic-Savic, con il centrocampista che è in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024. Se non dovesse arrivare l'intesa su un prolungamento di contratto con la società laziale è probabile faccia una nuova esperienza professionale.

Fra le società interessate ci sarebbe la Juventus che, secondo le ultime notizie di mercato, potrebbe anche decidere di offrire una somma in danaro ed una contropartita tecnica gradita alla Lazio, da capire se in prestito o titolo definitivo. Fra i giocatori stimati da Maurizio Sarri ci sarebbe Matias Soulé, che potrebbe essere ideale nel 4-3-3 del tecnico fiorentino.

Il giocatore Soulé potrebbe essere offerto alla Lazio per Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Sergej Milinkovic-Savic nel caso in cui il centrocampista non dovesse trovare l'intesa sul prolungamento di contratto con la Lazio. La società bianconera starebbe valutando la possibilità di offrire anche il cartellino di Matias Soulé, magari non a titolo definitivo, anche perché l'argentino gode della fiducia non solo di Massimiliano Allegri ma anche della società bianconera.

Potrebbe approdare alla Lazio in prestito, con la possibilità evidentemente di giocare di più con la squadra di Sarri. Tale indiscrezione di mercato (e quindi il trasferimento di Soulé alla Lazio nell'affare Milinkovic-Savic) non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, si parla invece soprattutto di offerta in soldi della Juventus per il centrocampista senza l'inserimento di contropartite tecniche.

C'è però la situazione Luca Pellegrini da valutare, che a gennaio si è trasferito dalla Juventus alla Lazio, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Di conseguenza, la Juventus potrebbe attutire l'investimento per Milinkovic-Savic con la cessione del terzino a titolo definitivo alla Lazio.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per valutare altri rinforzi a centrocampo e in difesa. Se dovesse partire Dusan Vlahovic per circa 100 milioni di euro, tale somma potrebbe essere utilizzata non solo per il sostituto della punta bianconera ma anche per acquistare un centrocampista e un difensore. A tal riguardo, piacciono Davide Frattesi del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro, e Giorgio Scalvini, che l'Atalanta potrebbe lasciar partire per circa 40 milioni di euro.