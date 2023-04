Nervi tesi nel post Inter-Juventus, gara che ha decretato la qualificazione dei nerazzurri alla finale di Coppa Italia. La formazione di Inzaghi ha battuto per una rete a zero quella di Allegri grazie al sigillo di Federico Dimarco e affronterà adesso la vincente tra Fiorentina e Cremonese. Al termine della sfida, però, il tecnico livornese avrebbe avuto un diverbio con i dirigenti della squadra di casa, in particolar modo con Baccin e Giuseppe Marotta.

"Tanto arrivate sesti” (oltre ad un epiteto molto poco rispettoso) avrebbe detto l’allenatore dei bianconeri che si è poi rivolto ai suoi calciatori invitandoli a piazzarsi davanti ai rivali in campionato.

Le parole di Allegri, se ascoltate dagli ispettori federali presenti ieri, potrebbero essere prese in considerazione dalla Giustizia Sportiva che potrebbe infliggere un'altra sanzione ad un tesserato del club dopo i fatti del match contro il Napoli. Il vice di Allegri, Marco Landucci, è stato infatti squalificato per due turni per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti. Questa volta potrebbe essere il tecnico livornese a subire un provvedimento.

Rincorsa Champions per Inter e nervosismo per la Juve

L’Inter è in ritardo in campionato dopo le tante sconfitte dei mesi precedenti e si giocherà nei prossimi giorni la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Tale obiettivo è ritenuto fondamentale per gli Zhang. Nervosismo, invece, per la Juventus che, dopo aver ricevuto la restituzione dei 15 punti, è ritornata in terza posizione. Le prestazioni però non fanno gioire i tifosi che hanno visto le sconfitte contro Sassuolo, Napoli e Inter. Allegri è chiamato ad invertire la tendenza già dalla prossima partita ma soprattutto in Europa League, dove si giocherà contro il Siviglia le due gare per approdare in finale.

Inter vs Juventus ha rivelato dunque ancora tensioni dopo il match di andata che aveva visto l’espulsione di Juan Cuadrado e quella di Romelu Lukaku, poi revocata.

Nel frattempo l'Inter pensa già al mercato

Nel frattempo, i nerazzurri si starebbero già adoperando per rinforzare la rosa del futuro ed avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Buchanan del Brugge.

Il terzino avrebbe raggiunto un accordo verbale con i milanesi che potrebbero formalizzare l’acquisto a fine stagione. Il costo dell’operazione dovrebbe essere di circa 15 milioni di euro. L'affare potrebbe portare alla cessione di Denzel Dumfries che avrebbe delle richieste dalla Premier League da Chelsea e da Manchester United. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro. Difficile, invece, che venga riscattato il cartellino di Raoul Bellanova dal Cagliari.