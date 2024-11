La Juventus lavora per chiudere l'accordo per l'acquisizione di Jonathan David, il giovane attaccante canadese che ha impressionato in Ligue 1 con il Lille. Secondo fonti vicine alla trattativa, la dirigenza bianconera ha formulato una proposta ufficiale per il giocatore, che sembra essere sulla strada giusta per diventare uno dei nuovi rinforzi per il reparto offensivo della Vecchia Signora. L’Inter invece ha mosso i primi passi per Gila della Lazio.

Davide sempre più obiettivo bianconero

La Juventus avrebbe pensato di offrire già a gennaio una cifra iniziale di 20 milioni di euro per il cartellino di David, accompagnata da 7 milioni di euro di commissioni per l'agente del giocatore.

A questa somma, si aggiungerebbe un ingaggio annuale per David pari a 5 milioni di euro, cifra che rispecchia il suo crescente valore sul mercato e la competitività del club bianconero. L'offerta include anche alcuni bonus legati al rendimento del giocatore con la maglia della Juve, portando la cifra complessiva dell'affare a circa 30 milioni di euro.

Con un contratto che scadrà nel 2025, il canadese è diventato uno degli obiettivi principali della Juventus per rinforzare il proprio attacco, con il club bianconero che ha visto in lui una soluzione perfetta per affiancare Dusan Vlahovic e offrire maggiore imprevedibilità nella fase offensiva.

Dalla Lazio il difensore per Inzaghi

L'Inter continua a monitorare con attenzione il mercato alla ricerca di rinforzi per la propria difesa, e uno dei profili che sta suscitando grande interesse a Milano è quello di Mario Gila, giovane difensore centrale della Lazio.

Il 24enne spagnolo, che si è imposto con autorità nel reparto arretrato biancoceleste, sta guadagnando sempre più attenzione grazie alle sue ottime prestazioni in Serie A e in Europa, con l'Inter che potrebbe essere pronta a fare un investimento importante per portarlo in nerazzurro.

Mario Gila ha un contratto con la Lazio che scadrà nel 2027, il che lo rende ancora un giocatore con un lungo periodo di appartenenza al club, e quindi con un valore di mercato considerevole.

La Lazio, consapevole delle sue qualità e del potenziale di crescita del difensore, ha fissato il prezzo di 30 milioni di euro per cedere il giocatore. Questa cifra riflette non solo la giovane età di Gila, ma anche la sua costante crescita nelle ultime stagioni, che lo ha consacrato come uno dei difensori più promettenti della Serie A.

Le caratteristiche di Gila e David

Mario Gila è un difensore centrale molto intelligente, con una grande capacità di leggere le situazioni di gioco. La sua posizione in campo è sempre ben calibrata, riuscendo a mantenere la giusta distanza dal proprio portiere e a non farsi sorprendere dagli attaccanti avversari. Ha un'ottima visione del gioco, che gli permette di anticipare le azioni avversarie con tempismo, ed è spesso in grado di intervenire prima che la situazione diventi pericolosa. Il profilo di David si inserisce bene nella filosofia della Juventus, che cerca di puntare su giovani talenti in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. La sua velocità, tecnica e capacità di segnare sono state determinanti per convincere la dirigenza a investire su di lui, nonostante i costi elevati legati alla sua acquisizione.