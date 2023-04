Nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto su Twitter della Juventus e della sconfitta in campionato che i bianconeri hanno subito contro il Sassuolo per 1 a 0. Dello stesso argomento, hanno voluto dire la loro opinione anche l'ex calciatore Massimo Mauro sul quotidiano La Repubblica sia Gigi Garanzini su La Stampa.

Juve, Pistocchi ironico: “La Juventus ha perso di corto muso e così non ha futuro”

Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato nelle scorse ore sul proprio profilo Twitter la sconfitta incassata dalla Juventus per 1 a 0 in campionato nei confronti del Sassuolo.

Pistocchi ironizzando, ha dunque fatto riferimento al cortomuso di Massimiliano Allegri ed alle poche idee offensive che la formazione bianconera avrebbe mostrato nella partita con gli emiliani: “La Juve perde di corto muso, gol di Defrel in una partita che i bianconeri di Allegri hanno giocato con poche idee e poca qualità, e che il Sassuolo-sprecate almeno tre occasioni in superiorità numerica-ha vinto con pieno merito. Con questa idea di calcio la Juve non ha futuro”.

Mauro: “La Juventus con il Sassuolo ha giocato una partita così brutta che non è commentabile”

Della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Sassuolo ha parlato anche dell'ex calciatore bianconero Massimo Mauro. Quest'ultimo ha commentato sul quotidiano La Repubblica il KO degli uomini di Allegri asserendo quanto segue: “La Juve nel giorno in cui avrebbe dovuto cambiare passo, di passi ne fa una ventina.

Ma all’indietro. Occasioni da gol con il contagocce e, a parte la sconfitta, una prestazione talmente brutta da risultare ingiudicabile. Il Sassuolo ha creato di più strameritando la vittoria. Il problema della Juve è la difficoltà nel superare palla al piede qualsiasi squadra avversaria”. Massimo Mauro ha poi sottolineato come in questa stagione il tecnico Massimiliano Allegri abbia dovuto affrontare il problema degli indisponibili di lusso, come ad esempio Federico Chiesa e Angel Di Maria, due giocatori che avendo partecipato alla gara di Europa League giovedì sera contro lo Sporting Lisbona non erano disponibili nel match con il Sassuolo.

Garanzini: “Contro il Sassuolo si è vista una brutta Juve ed una gestione discutibile della partita”

Anche il giornalista Gigi Garanzini ha commentato con un editoriale pubblicato sul quotidiano La Stampa, la sconfitta in campionato che ha incassato la Juventus contro il Sassuolo: “Comincia male la settimana-chiave della Juve: il passaggio giudiziario di mercoledì/giovedì non sarà l’ultimo della serie, ma lasciarci le penne a casa Sassuolo non è esattamente il miglior viatico per la trasferta di Lisbona. Brutta Juve, e discutibile gestione della partita e delle risorse: il naso fuori e i suoi campioni li ha messi soltanto a frittata servita in tavola”.