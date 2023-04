L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, con ogni probabilità attueranno una vera e propria rivoluzione all'interno della rosa, con la necessità di abbassare il monte ingaggi e fare cassa per avere un tesoretto a disposizione per gli acquisti. Uno dei principali indiziati a lasciare Milano è Denzel Dumfries, che in quest'annata ha offerto un rendimento altalenante ma che continua a piacere a diversi top club europei. Tra questi ci sarebbe il Barcellona, che avrebbe già avviato dei contatti con il club meneghino per capire la fattibilità dell'affare.

Il Milan è in cerca di rinforzi per il reparto avanzato in vista della prossima estate. I rossoneri sono alla ricerca di esterni per il 4-2-3-1 o 4-3-3 di Stefano Pioli. Uno dei nomi sondati negli ultimi giorni sarebbe quello di Mattia Zaccagni, che tanto bene sta facendo quest'anno con la maglia della Lazio.

Dumfries nel mirino del Barcellona

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter tra qualche mese è Denzel Dumfries. L'esterno olandese era stato vicino all'addio già la scorsa estate, quando era stato cercato con insistenza dal Chelsea. I nerazzurri, però, alla fine hanno deciso di non privarsene per non andare a toccare l'undici tipo di Simone Inzaghi, ma la scelta non è stata premiata dal rendimento avuto dal giocatore, che è stato molto altalenante.

Soltanto un gol e tre assist messi insieme in ventisette partite di campionato, a fronte dei cinque gol e quattro assist collezionati lo scorso anno.

Nonostante ciò, non mancano le squadre interessate al classe 1996. Tra queste ci sarebbe il Barcellona, che avrebbe avuto dei contatti con la società nerazzurra nei giorni scorsi, con tanto di incontro andato in scena con il ds nerazzurro, Piero Ausilio.

La valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro e proprio per questo motivo si starebbe pensando ad uno scambio alla pari con Franck Kessié, che è il grande rinforzo individuato dall'Inter per il centrocampo.

Milan su Zaccagni

Il Milan andrà alla ricerca di rinforzi per il reparto avanzato nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Non solo una prima punta, anche se quella resta la priorità, ma anche un esterno più incisivo rispetto a Junior Messias e Alexis Saelemaekers. In cima alla lista degli obiettivi del Milan c'è Mattia Zaccagni che tanto bene sta facendo alla Lazio in quest'annata. Ben dieci i gol e cinque gli assist raccolti in ventisette partite di campionato, e proprio per questo non sarà semplice convincere i biancocelesti a privarsene. Maldini e Massara ci proveranno e l'intenzione sarebbe quella di mettere sul piatto i cartellini di Ante Rebic e uno tra Messias e Saelemaekers, oltre ad un conguaglio tra i 10 e i 15 milioni di euro. Bisognerà vedere se la proposta sarà ritenuta sufficiente o meno.