La Juventus ha perso il match di campionato contro il Sassuolo. Una sconfitta pesante soprattutto per il modo in cui è maturata, con una squadra che sembra essere ritornata quella vista nella prima parte di stagione, con una condizione fisica non ideale ma anche con evidenti problematiche nel gioco.

Contro gli emiliani ha giocato titolare Leandro Paredes, l'argentino ha offerto una prestazione deludente come gran parte dei giocatori bianconeri. Il centrocampista non ha mai inciso dal suo arrivo nella società bianconera nel recente Calciomercato estivo e difficilmente sarà riscattato dalla Juventus a giugno.

D'altronde non è scattato l'obbligo di riscatto del cartellino dal Paris Saint Germain a causa della mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Leandro Paredes potrebbe far ritorno nella società francese ma non per rimanerci. Si parla di un possibile interesse dell'Inter per il centrocampista e uno scambio con Marcelo Brozovic, che in questa stagione sta deludendo le aspettative anche a causa di infortuni muscolari che lo hanno condizionato soprattutto nella prima parte di stagione.

Il giocatore Paredes potrebbe trasferirsi all'Inter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Leandro Paredes potrebbe rimanere in Serie A anche nella stagione 2023-2024. Non alla Juventus, che difficilmente lo riscatterà dal Paris Saint Germain considerando la stagione fino ad adesso deludente, ma all'Inter, con uno scambio di mercato che potrebbe definirsi fra società milanese e quella francese.

Leandro Paredes si trasferirebbe all'Inter, Marcelo Brozovic al Paris Saint Germain. In tal caso il centrocampista croato ritroverebbe il suo compagno di squadra Milan Skriniar, che lascerà l'Inter a parametro zero probabilmente per trasferirsi proprio alla società francese. La stagione di Paredes è descritta dalle statistiche stagionali, sicuramente deludenti.

19 match disputati nel campionato italiano, gran parte dei quali non da titolare, 1 match in Coppa Italia, 4 match in Champions League con 1 assist fornito ad un suo compagno e 3 match in Europa League. Aveva iniziato la stagione al Paris Saint Germain prima di trasferirsi nella società bianconera giocando 1 match di Supercoppa di Francia e 3 match nel campionato francese fornendo un assist decisivo ad un suo compagno.

Il mercato dell'Inter

La Juventus potrebbe sostituire Leandro Paredes con Nicolò Rovella. Intanto l'Inter è al lavoro anche per definire delle cessioni. Oltre alla già scontata partenza di Skriniar (il giocatore dovrebbe trasferirsi a parametro zero al Paris Saint Germain) potrebbe lasciare la società milanese anche Denzel Dumfries. Sul giocatore ci sarebbe l'Aston Villa. Con un'offerta da 40 milioni di euro potrebbe fare una nuova esperienza professionale.