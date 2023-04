La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da programmare il mercato in previsione della stagione 2023-2024, nonostante ci sia incertezza sul fatto che la squadra bianconera disputi le competizioni europee. Quello che sembra certo è il ripartire da giovani di qualità insieme a giocatori di esperienza che possano aiutarli a migliorare. A tal riguardo farà ritorno a Torino a giugno Nicolò Rovella, acquistato dalla Juventus a gennaio 2021 dal Genoa e rimasto in prestito alla società ligure fino a giugno 2022.

La scorsa estate ha iniziato la preparazione con la Juventus fino al trasferimento in prestito al Monza, in cui si sta dimostrando come uno dei migliori centrocampisti del calcio italiano. Prestazioni gradite in particolar modo a Maurizio Sarri, che secondo le ultime notizie di mercato lo avrebbe chiesto alla Lazio come rinforzo di centrocampo.

Possibile interesse della Lazio per Rovella: lo vorrebbe Sarri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Lazio vorrebbe Nicolò Rovella. Sarebbe una richiesta di Maurizio Sarri, che stima molto il centrocampista classe 2001. Arriverebbe come alternativa iniziale a Cataldi, ma alla lunga diventerebbe il titolare del centrocampo della Lazio. Una stagione importante quella del nazionale under 21 italiano, per questo sembrerebbe difficile che la società bianconera lo lasci partire.

Fra l'altro difficilmente sarà riscattato il cartellino di Leandro Paredes, per questo è probabile che Rovella ritorni a Torino per diventare una parte integrante della rosa bianconera della stagione 2023-2024. A meno che dovesse arrivare un'offerta importante superiore ai 30 milioni di euro. Difficile che la Lazio possa spendere tale somma per il giocatore, si era parlato invece qualche mese fa di un interesse del Manchester City che di certo non avrebbe problemi ad investire una somma importante per il centrocampista.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus dovrebbe affidarsi ai giovani anche nella stagione 2023-2024. Da valutare però se sarà confermato Massimiliano Allegri, la sconfitta pesante nella semifinale di Coppa Italia contro l'Inter ha incrementato le notizie che parlano di un esonero del tecnico a fine stagione. Se così sarà la società bianconera potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane, tecnico francese da due stagioni senza panchina dopo aver lasciato il Real Madrid.

Piacciono anche altri tecnici, su tutti Roberto De Zerbi del Brighton e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia. Possibile l'ingaggio anche di un nuovo direttore sportivo, a tal riguardo piacciono Cristiano Giuntoli del Napoli, Ricky Massara del Milan e Andrea Berta dell'Atletico Madrid, quest'ultimo gradito anche perché bravo a lavorare nel settore giovanile come dimostrato nella società spagnola.