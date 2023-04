La Juventus ha disputato una stagione deludente fino ad adesso. I bianconeri non sono riusciti a qualificarsi per la finale di Coppa Italia uscendo sconfitti nella gara di ritorno della semifinale di San Siro dopo l'1 a 1 dell'andata. Per il return match contro i nerazzurri Allegri non ha potuto schierare Moise Kean e Dusan Vlahovic perché infortunati. Assenze pesanti in quanto il tecnico ha dovuto inizialmente affidarsi a Di Maria e Chiesa nel settore avanzato integrandoli nel secondo tempo con Milik come unica punta centrale.

A proposito proprio di Dusan Vlahovic continuano a piovere critiche sul rendimento del serbo che in questa stagione non è riuscito a produrre prestazioni convincenti, complice il problema di pubalgia che l'ha afflitto tra novembre e gennaio ma anche uno schema di gioco che non l'ha valorizzato adeguatamente.

A parlarne nelle ultime ore anche l'ex giocatore della Juventus Nicola Amoruso ospite a 1 Station Radio.

L'ex giocatore della Juventus Amoruso ha parlato di Massimiliano Allegri e di Dusan Vlahovic

'Se avessimo inserito nel sistema del Napoli, Dusan Vlahovic avrebbe potuto esprimersi al meglio'. Queste le dichiarazioni di Nicola Amoruso a 1 Station Radio. Una problematica tattica evidente quella esistente tra l'idea di gioco di Allegri e le caratteristiche tecniche di Vlahovic, almeno secondo l'ex giocatore bianconero. Su Allegri ha dichiarato: 'Tutti conosciamo i punti di forza e debolezza di un tecnico come Allegri. Max è allenatore molto concreto, e soprattutto bravissimo nella gestione del gruppo'.

A differenza di Luciano Spalletti, che invece a detta di Amoruso sarebbe un valore aggiunto per la sua squadra oltre al fatto che garantisce un gioco più armonioso.

Nicola Amoruso su Osimhen

Amoruso ha sottolineato come Spalletti sia riuscito a far crescere anche Osimhen facendolo diventare uno dei giocatori più importanti del calcio italiano ed europeo.

Secondo Amoruso, Spalletti sarebbe un tecnico ideale anche per Vlahovic, in un sistema di gioco come quello del Napoli a sua detta si sarebbe adattato molto bene: 'Ci sono punte che hanno bisogno di essere coinvolte nel gioco di squadra e Dusan è uno di questi'. Le caratteristiche tecniche di Vlahovic in definitiva non sarebbero ideali nel modo di giocare della Juventus di Massimiliano Allegri.

La stagione fino ad adesso disputata da Dusan Vlahovic alla Juventus

Dusan Vlahovic ha disputato fino ad adesso 35 match fra campionato italiano, Coppa Italia, Champions League ed Europa League segnando 11 gol e fornendo quattro assist decisivi ai suoi compagni. Allegri spera di averlo disponibile quanto prima anche in previsione della semifinale di Europa League contro il Siviglia con andata e ritorno che si disputeranno nel mese di maggio.